Belgershain

„Das wird eine regelrechte Familienveranstaltung“, kündigt Antonio Antrilli an. Mit seinem a.allerlei-Kreativteam aus Greiz gestaltet er von Freitag bis Sonntag Gartentage am Schloss Belgershain. Ausgerichtet sind sie nicht nur auf eingefleischte Pflanzenliebhaber.

„Vor vier Jahren haben wir mit Kreativmärkten in Thüringen und Sachsen begonnen“, sagt Antrilli. „Damit machten wir gute Erfahrungen. Und weil wir Landschaftsarchitekten sind, bemerkten wir den Trend, dass zunehmend Gartenevents aus England zu uns herüberschwappen. Also haben wir beides miteinander verbunden.“ Die ersten Gartentage seines Teams seien vergangenes Jahr in Hermsdorf bei Dresden gelaufen, weitere Orte hinzugekommen.

Nun also die Premiere in Belgershain, der, wenn sie gut angenommen wird, weitere Auflagen folgen könnten. „Wir wollen zwar verdienen, uns liegt aber nicht am großen Kommerz“, erläutert Antrilli. Deshalb sei eine überschaubare Anzahl von rund 50 Händlern rund ums Schloss und zum Teil im Schloss präsent, die er noch alle persönlich kenne. Sie bieten Handgemachtes an und lassen sich bei deren Fertigung über die Schulter schauen.

Die Landschaftsarchitekten von Antrillis Planungsbüro halten Vorträge und beraten zu Pflanzenverwendung und Gartengestaltung. Seine Frau Erika Koopmann wird über Stauden referieren, deren Verwendung auf die Dauer weniger Arbeit bereitet als die häufige Rasenmahd. „Anhand von Referenzmappen informieren wir über bisherige Gartenprojekte von uns“, so der Firmenchef. Zu kaufen geben soll es eine Vielzahl von Pflanzen, Gartendekoration und -möbeln.

Das Rahmenprogramm verspricht Mitmachangebote für Groß und Klein, unter anderem Seifensieden, Kinderschminken und Basteln. Ein Ballonzauberer will nicht nur die Kleinen in seinen Bann ziehen, Tante Luna erzählt täglich ab 15 Uhr im Beisein ihres Hundes Aramis Arthur das Märchen von Dornröschen. Musikalisch unterhalten die Gruppe Bastschuh und der afrikanische Trommler Jack Panzo.

Damit das alles niemand mit hungrigem Magen erleben muss, verspricht Antrilli kulinarische Spezialitäten. Besonders lecker wird’s bei der Manufaktur „die schokolade“ aus Chemnitz, die vorführt, wie die schwarze Kostbarkeit entsteht.

Gartentage Belgershain, Freitag 13 bis 18 Uhr, Sonnabend und Sonntag jeweils 10 bis 18 Uhr, Tickets am Eingang

Von Frank Pfeifer