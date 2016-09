Bad Lausick. 18 Uhr ist am Freitag, 16. September, in der Bad Lausicker Innenstadt noch lange nicht Ladenschluss – ganz im Gegenteil: Dann soll Leben wie selten in den Altstadt-Straßen herrschen, denn der Stadtförderverein lädt ein zur großen Premiere der Bad Lausicker Händlernacht. „Unsere Besucher erwartet ein erlebnisreicher Einkaufsbummel. Die Händler warten mit einem vielseitigen Programm auf, haben für ihre Kunden und Gäste besondere Angebote vorbereitet“, sagt Vereinschef Dirk Hobler.

Man nutze gern die Erfahrungen anderer Kommunen, die zum Teil schon seit Jahren erfolgreich solche Veranstaltungen organisieren, wolle aber eigene Akzente setzen. „Schön wäre es, wenn alle Anwohner in den Geschäftsstraßen ihre Fenster mit Kerzen illuminieren“, sagt Hobler mit Blick vor allem auf die Straße der Einheit, die Rochlitzer Straße, die August-Bebel-Straße und die Stadthausstraße. Dann ließe sich in ganz besonderer Atmosphäre durch die Stadt flanieren, schauen, probieren, reden, kaufen.

Das Bläserquintett der Sächsischen Bläserphilharmonie markiert Punkt 18 Uhr auf dem Marktplatz musikalisch den Auftakt. Danach können die Besucher der Händlernacht ausschwärmen und auf Entdeckungsreise gehen. Sie sollten dabei nicht vergessen, in den Geschäften die ausliegenden Quizzettel abzuholen, nach und nach auszufüllen – es geht unter anderem um Stadtgeschichtliches – und in die große Lostrommel auf dem Markt einzuwerfen. Hier werden 22 Uhr zum Abschluss der Veranstaltung die Gewinner wertvoller Sachpreise ausgelost. Das gibt es unterwegs unter anderem: ein Auftritt der Funkengarde des Tautenhainer Karnevalsvereins, kleine Konzerte von Frauen- und Männerchor, Modenschauen der Geschäfte Il Moda und Remke, Livemusik, Armbrust- und Torwandschießen.

19 Uhr beginnt eine Stadtführung, das Kur- und Stadtmuseum öffnet; im Rathaus ist eine Bilderschau zu sehen. Es gibt zahlreiche Angebote für Kinder.

Von es