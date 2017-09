Premiere in Grimma: Leichtathleten feiern nach Jahrzehnten ein Wiedersehen

Eine außergewöhnliche Premiere steht in Grimma ins Haus. Zum ersten Mal treffen sich Leichtathleten, die in den 1970er und 1980er Jahren in der Muldestadt aktiv waren. Das Interesse ist riesig. Von 117 ermittelten Ex-Sportlern haben 83 ihr Kommen am 16. September zugesagt. Sie reisen aus halb Deutschland an. Einer der Organisatoren ist Michael Krafczyk (77), der noch Rekorde hält.