Naunhof/Albrechtshain

Jetzt soll alles zügig gehen. Der vor wenigen Tagen gerettete Höckerschwan vom Albrechtshainer See, den die Deubener Tierärztin Sabine Hauptvogel notamputieren musste, wird noch diese Woche eine Beinprothese bekommen. Dafür konnte der Leipziger Tier-Orthopädietechniker Sebastian Schnabel gewonnen werden. Er zählt zu den wenigen Spezialisten für Tierprothesen in ganz Deutschland. Am Montag Nachmittag war Termin für die Anpassung der Beinprothese, bei der auch Initiatorin Ingrid Thunig und Jagdpächter Alexander Stelzer anwesend waren.

Höckerschwan ist ein Weibchen

Wie sich dabei herausstellte, ist Höckerschwan Roland wohl doch eine Schwanendame. Deshalb wurde sie kurzerhand Ronja umbenannt. Dem Schwimmvogel freilich ist das alles ziemlich egal. Er sehnt sich wieder nach seiner Freiheit auf dem angestammten See zwischen Naunhof und Brandis. Die soll er bekommen, wenn die fertiggestellte Prothese dann tatsächlich als Ersatzbein angebracht wurde.

Die Herstellung gestaltete sich derweil als nicht ganz unkompliziert. „Beispiele dafür habe ich nirgendwo im Internet gefunden. Also habe ich mich selber mit dem Laufverhalten eines Schwanes und seiner Anatomie beschäftigt“, sagte Fachmann Schnabel gegenüber LVZ. Aus einem PVC-Plastikstoff mit einem Karbonkern fertigt er den Ersatzfuß, der sogar eine nachgebildete orangene Schwimmflosse enthält. Sie liegt hauteng am Beinstumpf an und ermöglicht dem Vogel dann wieder ein eingeschränktes Laufen, aber vor allem die nötige Fortbewegung im Wasser. Doch Medizintechnik hat ihren Preis.

Spender weiter gesucht

Etwa 750 Euro Herstellungskosten werden dafür fällig. Deshalb noch einmal der Aufruf an alle tierliebenden Menschen um eine Spende. Jagdpächter Stelzer, Geschäftsführer des Borsdorfer Vereins Meta, der im Auftrag des Landkreises Leipzig Familien in Notsituationen hilft, stellte ein Treuhandkonto zur Verfügung, auf das Spenden eingezahlt werden können. „Damit können wir auch auf Wunsch Spendenquittungen ausstellen.“

Hier noch einmal die Kontoverbindung: Spendenkonto: Verein für Familie, Bildung & Soziales, IBAN: DE57860555921100977895, BIC: WELADE8LXXX, Betreff: Schwanenrettung.

Von Thomas Kube