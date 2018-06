Grimma

Frage: Was kommt heraus, wenn sich ein Tischler und ein Gastronom zusammen tun? Antwort: Grimmas größtes Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft. Christoph Werner (39) und Thomas Hillig (46) sind seit Jahren Geschäftspartner und Freunde in einem, jetzt wagen die zwei Unternehmer ihr nächstes Projekt. Sie verwandeln die Grimmaer Klosterkirche in eine Partymeile für WM-Fans und werden die Spiele der deutschen Mannschaft auf eine vier mal fünf Meter große Leinwand beamen. Am Sonntag geht es los, der Eintritt ist frei. Einlass ist immer eine Stunde vor Anpfiff.

„Wir hoffen natürlich, dass Deutschland weit kommt“, drückt Hillig der Elf von Joachim Löw die Daumen. Sollte sie dennoch vorzeitig aus Russland abreisen müssen, wird das Kirchentor wohl trotzdem für beide Halbfinals offen stehen. „Auf jeden Fall ist noch das Finale zu sehen“, verspricht Werner, der sich seit zehn Jahren mit der kleinen Tischlerei „Der Naturstamm-Bauer“ einen Namen macht.

Gastronom Hillig hat bereits Erfahrung mit Public Viewing an der Mulde gesammelt. Schon bei der Heim-WM 2006 lockte er die Fans in der Klosterkirche. „Das lief verhältnismäßig gut“, blickt er zurück. Vor allem wenn der Gastgeber auflief. Doch seitdem ist in Grimma außerhalb von Kneipen und Restaurants weitgehend Ebbe beim gemeinschaftlichen Gucken. Eine Ausnahme gab es 2010, als Radio PSR anrückte und man auf dem Markt das Halbfinalspiel der deutschen Kicker gegen Spanien verfolgen konnte.

Die Idee einer Neuauflage ließ Hillig und Werner nicht los, seit einem Jahr machen sie nun Nägel mit Köpfen und sind eine Kooperation mit der Stadt Grimma eingegangen, von der sie das Gebäude mieten. Der 46-jährige Gastronom, der in der Lorenzstraße das Lokal „Hilli’s - Grill & Bar“ betreibt, schwärmt von der Atmosphäre in der Klosterkirche. Wenn genügend Leute da seien, biete das alte Gemäuer Stadion-Feeling. „Das ist besser als an der freien Luft“, ergänzt Kompagnon Werner. Für beide liegen die Vorteile des sonst für Märkte und Ausstellungen genutzten einstigen Gotteshauses auf der Hand: Neben der Atmosphäre sei man vom Wetter unabhängig und habe eine zentrale Lage. Auch die Technik ließe sich besser händeln als auf dem Markt.

Ein Tischler und ein Gastronom – das passe gut zusammen, meint Werner. Beide haben schon zusammen die Almhütte auf dem vorjährigen Grimmaer Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt. Jetzt wollen sie ein Sommer-Event bieten, bei dem Werner den Aufbau übernahm. Neben Getränken wird es in der Klosterkirche an den Biertisch-Garnituren auch was zu essen geben. Hillig will sich etwas einfallen lassen und die Speisekarte der deutschen Gegner zu Rate ziehen. Zum Auftakt am Sonntag gegen Mexiko rührt er deshalb Chili con Carne an. Was er gegen Schweden und Südkorea kredenzt – man wird es sehen. Hillig, seit 20 Jahren Gastronom mit Leib und Seele, will die Bedienung auf der Meile mit seinem Personal stemmen, ohne das nur Schritte entfernte Lokal zu schließen. Auf die dortigen Einnahmen könne er nicht verzichten.

Das unternehmerische Risiko freilich tragen Hillig und Werner. „Wenn das Public Viewing nicht angenommen wird, ist es das letzte Mal“, gibt der Tischler aus Grimma denn auch unumwunden zu.

Von Frank Prenzel