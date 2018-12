Grimma

Diese Pyramide muss draußen bleiben. Willfried Arnold hat sie in seinem Grundstück in Grimma aufgestellt. Der 78-Jährige hat die Pyramide vor vier Jahren selbst gebaut. „Mit einer Höhe von etwa 2.50 Meter passt sie leider nicht in die gute Stube und steht auf dem Hof. Aber dort erfreut sie die Nachbarn“, so der Pyramidenbauer.

Pyramide macht Grimma zum Pilgerort

Die Idee dafür habe gar zwei Quellen. Zum einen sei Arnold von seinem Bruder inspiriert worden, von dem er eine Tischpyramide bekommen hat und die gewissermaßen Vorbild für sein Kunstwerk geworden ist. Zum anderen habe die meterhohe Pyramide von Horst Merker in Grimma Hohnstädt den letzten Anstoß zum Selbstbauen gegeben. „Diese Pyramide ist seit über zehn Jahren für uns zum beliebten Ziel mit Glühweinpause geworden, wenn wir immer am ersten Advent unsere Sonntagsausfahrten machen, so auch wieder in diesem Jahr“, erzählte Arnold. Mit wir meint er die Mitglieder der Radwandergruppe in der Radsportgemeinschaft (RSG) Grimma.

Szenerie auf dem Drehteller in Winterlandschaft getaucht

Doch Arnolds Weihnachtsschmuck unterscheidet sich in einem Detail deutlich von den meisten Pyramiden hierzulande. Warum, das hat etwas mit seiner Heimat, dem Erzgebirge, zu tun. Dort liegt bekanntlich in der Advents- und Weihnachtszeit immer – naja fast immer Schnee. Deshalb wollte er sich die weiße Pracht als Illusion nach Grimma holen und hat seine rustikal gebaute Pyramide zumindest optisch reichlich mit Schnee bedeckt.

Von Frank Schmidt