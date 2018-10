Grimma

Einfach mal mit dem Fahrrad durch den Wald? Ganz so einfach war es am Sonntag nicht, als die RSG Muldental Grimma zum mittlerweile achten Radcross in den Stadtwald einlud. Denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten auf der zwei Kilometer langen Strecke einige Schikanen zu überwinden.

Direkt am Ufer der Mulde musste ein sandiger Bereich erklommen werden. Fahren war dort Fehlanzeige, die Räder mussten getragen werden. „Diese Passage mitten durch den Sand ist echt anstrengend, das raubt einem die Kräfte“, sagte Steffi Weniger vom Verein White Rock Weißenfels.

Die Sandstrecke musste buchstäblich ertragen werden. Quelle: Bert Endruszeit

Vollgas geben

An einer Stelle musste ein Brett überwunden werden. „Das Auf- und Abspringen wird da regelrecht provoziert, das fordert jeden Muskel.“ Doch sie liebe solche Wettkämpfe. „Die sind kurz und knackig, in einer halben Stunde wird hier richtig Vollgas gegeben.“ Im Winter sei es dann besonders anspruchsvoll. „Wenn es durch Eis und Schnee geht, ist das für Mensch und Material eine Herausforderung.“

Vor dem Start wurde noch mal trainiert. Quelle: Bert Endruszeit

Thora Rümmler aus Chemnitz war schon zum dritten Mal in Grimma dabei. Das prachtvolle Sommerwetter musste sie dabei nicht unbedingt haben. „Bei richtig schlechtem Wetter macht es mir besonders viel Spaß. So eine Schlammschlacht ist doch cool“, fand die Zwölfjährige.

Geländetaugliches Rad

Der 14-jährige Hannes Degenkolb aus Schwarzenberg wollte vor sieben Jahren eigentlich Rennrad fahren. Doch dann gab es dafür keinen passenden Verein, so kam er zur geländetauglichen Variante. Sein Cyclocross-Rad ist eine Mischung aus Rennrad und Mountainbike. „Leicht sollte es schon sein, denn ab und zu muss man es ja auch tragen.“

Hannes Degenkolb (r.) mit einer Vereinskollegin. Quelle: Bert Endruszeit

Der Grimmaer Stadtwald stellte für ihn kein Problem dar, im Erzgebirge ist schließlich kein Mangel an entsprechenden Höhenunterschieden. „Hier braucht man eine Mischung aus Technik und Kraft.“ Bei solchen Veranstaltungen kann es auch nicht schaden, seinen eigenen Monteur dabei zu haben. Bei ihm übernahm Vater Ulf Degenkolb diese Aufgabe. „Es geht leider immer etwas kaputt“, verriet er. „Deshalb habe ich einen ganzen Rucksack mit Ersatzteilen dabei, vom Reifen bis zur Schaltung.“

Zweiter Platz in Grimma

Leider seien die Räder wegen ihrer äußerst leichten Bauweise nicht sehr robust. „Eine Kette hält höchstens ein Jahr, und auch die Bremsen machen nicht lange mit.“ Etwa zehn Crossrennen wie jetzt in Grimma und rund 15 Mountainbike-Rennen stehen pro Jahr bei Hannes Degenkolb im Wettkampfkalender. Im Winter geht es meist in die Halle, dort ist dann Athletiktraining. „In der kalten Jahreszeit muss ich auf Touren durch den Wald oft verzichten, denn nach der Schule ist es meist schon dunkel.“ Der Einsatz lohnte sich, er kam in Grimma auf den zweiten Platz.

Aufwärmen vor dem Start des Crosslaufs. Quelle: Bert Endruszeit

Mario Langer von der gastgebenden RSG Grimma zeigte sich angesichts von rund 300 Voranmeldungen und zahlreicher Nachmeldungen überaus zufrieden. „Viele Hobbyfahrer haben sich wegen des schönen Wetters noch ganz kurzfristig für eine Teilnahme entschieden.“

Von Bert Endruszeit