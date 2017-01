Grimma. Der 53-jährige Fahrer eines Lkw mit Sattelzugmaschine überprüfte Montag früh vor dem Losfahren routinemäßig sein Fahrzeug, das er Freitagabend in der Hengstbergstraße in Grimma abgestellt hatte. Dabei musste er feststellen, dass ein unbekannter Täter an einem Vorderrad vier Radmuttern gelockert hatte. Nicht auszudenken, wenn er dies nicht bemerkt und losgefahren wäre. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Von ie