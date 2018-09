Grimma Jubiläumstour in Tirol - Radsport-Dino aus Grimma holt Pokal bei Retro-Rennen Der Grimmaer Rennfahrer Bernd Rottmann startete bei der größten Radsportveranstaltung der Welt in Tirol. Bei der Ausfahrt auf historischen Rennrädern überzeugte er nicht nur durch seine Zieleinfahrt als Vierter. Sein Original-Rennrad der Marke Diamant und die Ausstattung zogen alle Blicke auf sich.

Von Kopf bis Fuß im Original: In diesem Outfit und mit diesem Diamant-Rennrad aus DDR-Zeiten hat Bernd Rottmann in Tirol an einer besonderen Ausfahrt mit historischen Rennrädern teilgenommen. Quelle: Frank Schmidt