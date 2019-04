Grimma 22 Baugrundstücke - Rappenberg wird neues Baugebiet in Grimma 22 Baugrundstücke entstehen in einem ersten Schritt am Brauereiweg in Grimma. Der Stadtrat hat jetzt den Entwurf des Bebauungsplanes gebilligt. Im neuen Wohngebieten sollen Bauherren freie Hand haben.

Die städtische GWB wird in Grimma am Brauereiweg am Rappenberg in einem ersten Schritt eine 2,2 Hektar große Fläche für Eigenheime erschließen. Quelle: Frank Prenzel