Rassige Kaninchen auf dem Laufsteg in Großbothen

Die 25. Muldental-Kreisjungtierschau der Rassekaninchenzüchter findet am 29. und 30. Juli auf dem Gelände der Landtechnik Hanschmann in der Großbardauer Straße 3 in Großbothen statt. Dazu lädt der Verein S 760 Großbothen ein. Die Tiere sind am Sonnabend von 9 bis 18 und am Sonntag von 9 bis 15.30 Uhr zu sehen.