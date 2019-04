Colditz

Der Tourismusverein Colditzer Muldenland steht vor seinem 20. Geburtstag – und vor großen Herausforderungen. Weil das Rathaus derzeit von Grund auf saniert wird, musste die Tourist-Info ihr angestammtes Büro Markt 11 räumen und schräg gegenüber in die Nummer 6 ziehen. „Wir sind natürlich nicht glücklich mit dieser Lösung“, sagt Vereinsvorsitzende Christiane Uhlemann. Fügt aber hinzu, dass alle beteiligten Akteure bereit sein müssten, Opfer zu bringen, und es würde ja wieder besser.

Interimslösung reicht bis ins nächste Jahr

Voraussichtlich im nächsten Jahr, so Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos), könne die Tourist-Info ihr neues Domizil, Markt 19, beziehen. Im ehemaligen Blumenhaus Toepke, derzeit in der Rekonstruktion, werde der Tourismusverein gemeinsam mit dem Bürgerbüro unterkommen, hieß es.

Schon jetzt arbeiten Bürgerbüro und Tourist-Info in den ehemaligen Räumen der Volksbank gewissermaßen Seit’ an Seit’. Zwar hat Geschäftsführerin Annett Mehner im Erdgeschoss für die Beratung von Touristen nur eine kleine Nische zur Verfügung. „Dafür bekommen wir aber Unterstützung vom benachbarten Bürgerbüro. Das war besonders wichtig, als mein Kollege Robert Reichert und ich krankheitsbedingt ausfielen. Umgekehrt helfen wir an Montagen und Mittwochnachmittagen aus, wenn das Bürgerbüro geschlossen ist.“

Verein muss Öffnungszeiten am Wochenende streichen

Bürgermeister Zillmann spricht von Synergieeffekten, die man ganz bewusst nutze und auch im nächsten Jahr im Markt 19 anstrebe. Er verweist zudem darauf, dass die Tourist-Info in der ersten Etage von Markt 6 noch über ein weiteres Büro sowie ein Lager verfügen könne. Das bestätigt Geschäftsführerin Mehner: „Insgesamt kommen wir jetzt auf dieselbe Fläche wie im Markt 11 – etwa 70 Quadratmeter.“ Die dünne Personaldecke zwinge den Verein jedoch dazu, die Öffnungszeiten an Wochenenden zu streichen. War man bislang auch samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr für die Touristen da, könne man dies neben den Öffnungszeiten in der Woche fortan nur noch feiertags sicherstellen – dank ehrenamtlicher Helfer.

Tagesaktuelle Informationen für Touristen in Colditz

Stadt und Tourismusverein waren übereingekommen, dass es sinnvoll sei, gerade im Wahljahr 2019 das Ordnungsamt mit Gemeindewahlleiter Silvio Gleffe dorthin auszulagern, wo es einen barrierefreien Zutritt gibt: eben in die Räume der ehemaligen Tourist-Info, Markt 11. Nein, sie sei nicht sauer, bestätigt Geschäftsführerin Mehner: „Wir haben die Fenster von Markt 6 beschildert. Außerdem laufen verfügbare Veranstaltungs- und Freizeittipps in einem digitalen Bilderrahmen. So können sich unsere Gäste tagesaktuell informieren.“

Der Tourismusverein hat derzeit 47 Mitglieder. Weitere vier Anfragen auf Mitgliedschaft seien eingegangen. Die Colditzer Tourist-Info gilt unter 224 vergleichbaren Anbietern sachsenweit als eine von 19 zertifizierten Adressen: „Damit sind wir berechtigt, das ,rote I’ zu nutzen“, so Mehner. Derzeit laufe die Planung für die neue Gestaltung der künftigen Räume im Markt 19. Vorgesehen seien Gästelounge, Beratungsecke und Bildschirm mit Colditz-Filmen in der Endlosschleife.

Von Haig Latchinian