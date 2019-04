Kommentar von Frank Pfeifer

Eine ordentliche Portion Sturheit scheint jetzt in Naunhof zu regieren. Leicht wäre es gewesen, beizeiten den beiden beschließenden Ausschüssen Rechtskonformität zu verleihen. Doch Bürgermeister Volker Zocher blendet weiter alle warnenden Stimmen aus und riskiert, die Stadt damit immer tiefer in den Sumpf zu reiten.

Kein Problem wäre es gewesen, den Stadtrat zügig, als im vergangenen Spätsommer erste Bedenken auftauchten, über die Neubesetzung der Ausschüsse befinden zu lassen. Niemand hätte sein Gesicht verloren, niemand wäre auf die Idee gekommen, eventuell Beschlüsse anzufechten, niemand hätte die Rechtsaufsicht eingeschaltet.

Kurskorrekturen gehören aber nicht zu den Stärken des Bürgermeisters. Zu allem Übel gerät seine Verwaltung nun auch noch auf einen Nebenkriegsschauplatz. Sie behauptet, nicht über die Beurteilung des Landratsamtes informiert worden zu sein, was so wohl nicht stimmt, weil ihr offenbar zumindest die Kopie eines Briefes an Stadtrat Meyer zugegangen ist.

Mag sein, dass Zocher nicht offiziell vom Landkreis informiert wurde. Doch das ist Wortklauberei. Wenn er so tut, als gehe ihn ein Schreiben der Rechtsaufsicht ans Rathaus nichts an, nur weil sein Name nicht explizit in der Adresszeile steht, muss er sich fragen, inwieweit er die Stadt repräsentiert. Und wenn er sich das nicht selber fragt, dann tun das hoffentlich die Naunhofer.

