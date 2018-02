Regionalbus kollidiert in Grimma mit einem Moped – Fahrer schwer verletzt

Grimma. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag im morgendlichen Berufsverkehr in Grimma ereignet. Auf der Bahnhofstraße Höhe Busbahnhof vor dem Oberen Bahnhof kollidierte ein Linienbus von Regionalbus Leipzig mit einem Moped, das frontal in den Bus prallte. Dabei wurde der Kradfahrer schwer verletzt und musste nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Unfall auf der Bahnhofstraße in Grimma wurde ein Mopedfahrer schwer verletzt. Quelle: Frank Schmidt

Dem Anschein nach wollte die Busfahrerin aus Grimma Süd kommend nach links auf den Bahnhofsvorplatz abbiegen, als es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Krad kam. Die Polizei hat die Ermittlungen der Unfallursache aufgenommen und muss auch prüfen, welche Farbe die Ampel zum Unfallzeitpunkt anzeigte, die der Mopedfahrer kurz zuvor zu passieren hatte.

Infolge des Unfalls kam es rund um den Bahnhof zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die aber von Polizeibeamten vor Ort kanalisiert werden konnten. Der Unfallabschnitt war für den Verkehr gesperrt worden. Zum Sachverhalt konnte Thomas Fröhner, Pressesprecher bei Regionalbus Leipzig, noch keine konkreten Informationen machen und verwies auf die Ermittlungsarbeit der Polizei.

Von Frank Schmidt