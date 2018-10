Naunhof

Leckeres und Praktisches aus der Region – genau darum drehte sich am Sonntag das Naunhofer Quetschfest im Alten Kranwerk. „Wir haben hier keine globale Ware“, betonte Veranstalter Heiko Guter. Produkte aus der Region zu beziehen, könnte seiner Meinung nach die normalste Sache der Welt sein. „Man sollte als Käufer auf die sozialen Eigenschaften eines Produkts schauen, zum Beispiel, ob damit meine Rente finanziert wird. Hier steht der einzelne Konsument als Souverän in der Verantwortung.“

Für die musikalische Umrahmung sorgten unter anderem Linda Trillhaase und Frank Deutscher, genannt „Der Stadtschnepp“. Quelle: Bert Endruszeit

Es bringe doch nichts, immer auf „die da oben“ zu schimpfen, wenn man so viele Dinge selbst in der Hand habe. Einfach genau hinschauen sei schon viel wert. „Mittlerweile lassen manche Firmen ihre Waren nicht mehr in Asien produzieren, sondern zu wahren Hungerlöhnen auf dem Balkan. Das wird dann als europäische Ware verkauft, obwohl es unter schlimmen Bedingungen hergestellt wurde“, so Guter.

Quittenbrot und Gelee

Vom eigenen Hof stammen die Quitten, die Kerstin Krieg bereithielt. „Die sind wegen der langen Trockenheit kleiner als sonst, aber trotzdem perfekt für die Herstellung von Gelee. Wer es kann, macht daraus auch Quittenbrot“, so die Lützenerin.

Was man aus Obstbäumen sonst noch machen kann, zeigten die zahlreichen Holzgegenstände, die aus Robby Winklers Werkstatt stammen. „Die Vielfalt der Hölzer ist groß. Geschliffen und geölt sind die Gegenstände dann für den alltäglichen Einsatz geeignet. Nur in die Spülmaschine sollten sie nicht“, so Kerstin Krieg.

Quitten aus eigenem Anbau und Holzgegenstände präsentierte Kerstin Krieg. Quelle: Bert Endruszeit

„Ernte mich!“ Das ist keine Aufforderung, sondern der Firmenname, unter dem Susann Leovsky mit zwei weiteren Mitstreitern an drei Standorten in der Leipziger Region Obst und Gemüse anbaut. Schwerpunkt ist ein anderthalb Hektar großes Feld in Liebertwolkwitz. „Über 60 Kulturen wachsen bei uns, darunter auch viele vergessene oder ungewöhnliche Sorten.“

40 Prozent Ernteverlust

Leider habe der trockene Sommer einen hohen Preis gefordert. „Wir verzeichnen 40 Prozent Ernteverlust. Das ist schon bitter.“ Gerade deshalb, weil man viel investiert und den Anbau umgestellt habe. Aktuell sind 50 Sorten allein an Tomaten im Angebot. „Das ist unser Steckenpferd. Mittlerweile beliefern wir damit auch schon Restaurants, die dieses vielfältige Angebot zu schätzen wissen.“

Frisch gepressten Saft aus Äpfeln vom Obsthof Dottermusch bringt Manolo Schluchter heran. Quelle: Bert Endruszeit

Regional können auch die Illustrationen in Büchern sein. Das verdeutlichte Thomas Leibe aus Halle, der zahlreiche Bücher für Kinder und Erwachsene präsentierte. „Die habe ich alle selbst illustriert.“ Glücklicherweise seien Kinderbücher ohne Bilder ja gar nicht denkbar. Die meisten Werke gestaltet er tatsächlich für eher kleine regionale Verlage und einheimische Autoren.

Bücher als Geschenk

Ums gedruckte Buch ist ihm nicht bange. „Ich habe es bisher immer abgelehnt, ein E-Book zu illustrieren. Die Kinder sollen ins Regal greifen, da bin ich Romantiker.“ Und Bücher seien ja noch immer das beliebteste Weihnachtsgeschenk. „Erst im Mai habe ich mich als Illustrator selbstständig gemacht. Das hätte ich nicht getan, wenn ich nicht daran glauben würde.“

Die Berlinerin Pia Hoffmann verband einen Besuch in Leipzig mit einem Abstecher ins Alte Kranwerk. „Mein Freund ist heute beim Halbmarathon dabei, da nutze ich die Wartezeit einfach hier.“ Einen Schluck leckeren Apfelsaft werde sie auf jeden Fall noch probieren, und Anregungen fürs Selbermachen gab es dazu gratis. „Ich koche Marmelade, am liebsten mit Stachelbeeren“, verriet sie.

Von Bert Endruszeit