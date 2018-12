Bad Lausick/Geithain

Auf der Regionalexpress-Linie Leipzig - Bad Lausick - Geithain - Chemnitz gibt es vorerst keine neuen Züge. Die nostalgischen Wagen, die seit Dezember 2015 in der Dauerkritik stehen, werden erst später gegen moderne Waggons mit mehr Komfort ausgetauscht. Ursprünglich sollte das im ersten Quartal 2019 geschehen, wird sich nun aber wohl mindestens bis zum Sommer hinziehen.

Regiobahn wartet auf Fördermittelzusage

„Es handelt sich bei dem neuen Fahrzeugkonzept um ein weiterhin laufendes Verfahren, bei dem noch keine Beauftragung erfolgt ist“, erfuhr die LVZ von der Pressestelle der Mitteldeutschen Regiobahn. Es stehe noch die Förderzusage des Landes aus. Konkretere Auskünfte könne man deshalb zurzeit nicht geben.

Verkehrsverbund rechnet mit neuen Wagen im Mai und Juli

Ähnlich überschaubar sind die Informationen aus dem Hause des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS), der – in Abstimmung mit dem Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig – für das Konzeptionelle und die Bestellung der Leistungen verantwortlich ist. „Eine Beauftragung für das neue Fahrzeugkonzept ist noch nicht erfolgt“, bestätigte Pressesprecherin Jeanette Kiesinger. Auf der jüngsten Versammlung des VMS hieß es, die anderen Wagen kämen erst zwischen Mai und Juli. Der Einbau einer Klimaanlage sei in den Doppelstock-Waggons nicht möglich. WLAN im Zug scheitere an der ungenügenden Mobilfunk-Versorgung entlang der Strecke. Immerhin würden die Waggons – neben den Doppelstock- auch normale Reisezugwagen – im Inneren modernisiert und außen neu lackiert.

Automatiktüren sollen Ein- und Ausstieg erleichtern

Immerhin sollen die neuen, gebrauchten Züge aufgrund ihrer Automatiktüren den Ein- und Ausstieg der Reisenden zumindest erleichtern. Damit würde ein zentraler Kritikpunkt abgemildert. Die Anlieger an der Strecke, vom Lärm der aktuell verkehrenden Züge geplagt, sind gespannt auf die Geräuschkulisse, die die anderen Garnituren verursachen.

