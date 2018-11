Landkreis Leipzig/Grimma

In einem Mitgliederentscheid will die Linkspartei über die Spitzenkandidatur zur Landtagswahl 2019 sowie inhaltliche Schwerpunkte entscheiden.

Westsachsens Linke trifft sich am Montag

Dazu finden landesweit 13 Regionalkonferenzen statt. Für den Bereich Westsachsen lädt die Linkspartei am Montag nach Grimma ein. „Wir als Partei fordern in Sachsen schon lange mehr Demokratie. In der eigenen Partei wollen wir diesen Anspruch leben und beteiligen unsere Mitglieder und andere Interessierte direkt an unserer politischen Schwerpunktsetzung für die Landtagswahl“, erklärt Jörg Naumann, Pressesprecher des Linken-Kreisverbandes Westsachsen.

Bürger sind nach Grimma eingeladen

Neben Mitgliedern seien deshalb am kommenden Montag auch interessierte Bürger eingeladen, ab 17 Uhr an der Konferenz im Grimmaer Rathaussaal teilzunehmen.

Von lvz