Landkreis Leipzig

Der neue Regionalplan hat eine weitere Hürde genommen. Am vergangenen Freitag berieten Planungsausschuss und Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes (RPV) Leipzig-Westsachsen über weitere Themenkomplexe. Nachdem Ende September mit der Siedlungsbeschränkung rund um den Verkehrsflughafen Leipzig/Halle bereits ein heißes Eisen behandelt wurden, standen auf der jüngsten Zusammenkunft im Haus Grillensee in Naunhof unter anderem die Themen Grundzentren und Straßenbau auf der Tagesordnung.

Brandis-Borsdorf und Naunhof-Großpösna sind neue Paare

Wer kann sich weiter mit dem Titel Grundzentrum schmücken? Wo sind bestehende Partnerschaften auf den Prüfstand zu stellen? Dieser Frage widmete sich der Planungsverband im Prozess der Fortschreibung des Regionalplans von 2008 ausführlich. Die Region östlich von Leipzig wurde

Der Entwurf des Regionalen Planungsverbgandes Leipzig-Westsachsen sieht die grundzentralen Verbünde Naunhof-Großpösna und Brandis-Borsdorf vor. Bisher bildeten Naunhof und Brandis eine Kooperation. Quelle: Regionaler Planungsverband

dabei als Hotspot der Regionalentwicklung ausgemacht. Dazu lagen zwei Vorschläge der Verbandsverwaltung auf dem Tisch: die zwei neuen grundzentralen Verbünde Brandis-Borsdorf beziehungsweise Naunhof-Großpösna oder die Beibehaltung des bisherigen Duos Brandis-Naunhof.

Verband: Duo Brandis-Naunhof gescheitert

Nach lebhafter Debatte entschieden sich die stimmberechtigen Mitglieder des Planungsausschusses mit deutlicher Mehrheit für Variante 1. Henry Graichen ( CDU), Landrat des Landkreises Leipzig und zugleich Verbandsvorsitzender des RPV, sprach sich ebenfalls dafür aus, Brandis und Borsdorf sowie Naunhof und Großpösna zum Planungs-Altar zu führen: „Mit zwei grundzentralen Verbünden in diesem Bereich wären wir für die Siedlungsentwicklung besser aufgestellt.“ Andreas Berkner, Leiter der Regionalen Planungsstelle, resümierte, dass das Duo Brandis-Naunhof nicht funktioniert habe – unter anderem wegen der trennenden Wirkung der Autobahn, aber auch, weil die Partner lange Zeit nicht miteinander konnten.

Region Partheland kann Synergien freisetzen

Dass sich die Städte Brandis und Naunhof sowie die Gemeinden Borsdorf, Großpösna, Belgershain und Parthenstein kürzlich zur „Region Partheland“ zusammengeschlossen haben, wurde dabei begrüßt. Die Willensbekundung der sechs Kommunen benenne ausdrücklich auch die Möglichkeit, dass einzelne Partner miteinander kooperieren. Insoweit, so Graichen und Berkner unisono, sehe man gar keinen Widerspruch zu der vom Verband vorgeschlagenen Variante. Um den Status Grundzentrum beziehungsweise dessen Beibehaltung hatten sich zudem noch die Orte Dommitzsch, Mockrehna, Krostitz (alle Nordsachsen) sowie Machern bemüht. Während Dommitzsch auf Grund seiner „lagebedingten Nachteile im peripheren ländlichen Raum“ sowie „erheblicher Erreichbarkeitsdefizite“ hoffen darf, müssen die anderen drei mit einer Absage leben. „Die jeweiligen Gemeinden erfüllen definitiv nicht die erforderlichen Kriterien“, so Berkner.

B 2 und B 87n sollten abschnittsweise unter die Erde

Breiten Raum nahm zudem das Thema Straßenbau ein. Zu zwei Vorhaben - der B2 in Markkleeberg und der B 87n – bezieht der Verband klare Positionen. „Für den Bereich des Agra-Parks wird die Widerherstellung des Parks in seiner Gesamtheit und damit die Tieferlegung der B 2 unterstützt“, so der Leiter der Regionalen Planungsstelle. Ebenso wie der Freistaat favorisiert der RPV damit eine Tunnellösung. Unter die Erde soll es auch mit der neuen B 87n im Raum Taucha gehen. „Hierzu gingen mit die meisten Stellungnahmen ein“, so die Verbandsverwaltung. Auf Grund der zahlreichen Hinweise soll ausdrücklich auch eine unterirdische Variante überprüft werden. „Der Tunnel soll den Verkehr als eine Art Bypass an Taucha vorbeiführen. Je weiter die Umgehung weg liegt, um so geringer ist allerdings die Entlastung für die Stadt, weil der Verkehr dann weiter die bisherige Route nutzt“, gab Berkner zu bedenken.

500 Hinweise zu Windenergie

Bisher seien von den 2700 Einwänden zum Regionalplan rund 2200 erörtert worden, zog der Leiter der Planungsstelle ein Zwischenfazit. Die restlichen rund 500 Hinweise beziehen sich auf das Thema Windenergie. Diese Tranche soll erst im kommenden Jahr behandelt werden.

Komplett will der Verband über alle eingegangen Anregungen und Bedenken voraussichtlich am 25. Mai 2019 beschließen, kündigte Berkner an. „Schon heute ist klar, dass es relevante Änderungen und damit eine erneute Offenlegung geben wird.“

Von Simone Prenzel