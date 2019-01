Grimma

Der Reit- und Fahrverein Grimma steht vor einem besonderen Termin und einem besonderen Jahr. Am 15. Januar werden Vereins- und Stadtspitze vor einem Leipziger Notar sitzen und den Kaufvertrag für die Bahrener Straße 3 bis 5 unterzeichnen. Dann gehören dem 100-köpfigen Verein jene Teile des früheren Rittergutes Böhlen, die er schon Jahrzehnte als Pächter nutzt.

Dach und Fassade des Rittergutes werden saniert

Mit dem Vertrag gehen die Pferdefreunde eine Investitionsverpflichtung für Dach und Fassade des maroden Gebäudeensembles ein. Innerhalb von zwei Jahren sind 200 000 Euro in den Werterhalt zu investieren.

Rückblende: Als die Stadt 2017 das denkmalgeschützte Türmchenhaus, also die Bahrener Straße 5, an einen potenten Interessenten veräußern und so den weiteren Verfall stoppen wollte, kommt es zum offenen Konflikt. Der Traditionsverein fühlte sich überrollt und fürchtete sogar um seine Zukunft. Schließlich ging die Kommune auf die Intention der Reitfreunde um Vereinschef Freimut Zuhl ein, forderte aber ein Sanierungskonzept. Nach langwierigen Verhandlungen segnete der Stadtrat letzten September den Verkauf von Türmchenhaus und Nachbargebäude an den Verein ab – insgesamt 4431 Quadratmeter für 23 150 Euro.

Der Verein nutzt die Böhlschen Wiese für Veranstaltungen. Quelle: Thomas Kube

Spätestens nach der Signatur muss der Reit- und Fahrverein beweisen, dass sein Konzept stimmig ist.

Finanzkräftige Partner im Boot

Dabei weiß der Vorstand eine Investorengruppe um Dr. Roger Fischer hinter sich. Der Markkleeberger HNO-Arzt ist Mitglied im Verein und hat im Boot finanzkräftige Unternehmerpartner, die Potenzial im Ensemble sehen. Die Investorengruppe greift dem Verein schon beim Kaufpreis unter die Arme, „eine gewisse Summe haben wir selbst“, informiert Daniela Drese (41), Vorstandsmitglied und Tochter von Freimut Zuhl (66).

Landessportbund sagt Förderung zu

Zuhl spricht von einem Mammutprojekt: „So etwas hat es beim Reitverein noch nicht gegeben.“ Zunächst wollen die Reitsportler den Fördertopf zur Erhaltung von Sportstätten anzapfen. Laut Drese können beim Landessportbund 125 000 Euro beantragt werden, von denen der Verein die Hälfte selbst stemmen muss. Das will er mit Hilfe von Sponsoren, Spenden und Eigenleistungen erreichen. „Die Zusage vom Sportbund haben wir“, so die 41-Jährige, die sich im März zur Vorstandswahl im Verein ebenso wieder dem Votum der Mitglieder stellt wie ihr Vater. Mit dem Fördergeld sollen im erste Schritt Dach und Fassade erneuert werden – noch in diesem Jahr.

Wohnung für den Futtermeister geplant

Im zweiten Schritt sind die Investoren am Zug, die das Gebäude in der Perspektive mit nutzen möchten. Laut Vereinsspitze beinhaltet das abgestimmte Konzept den Umbau und die Modernisierung der Stallanlage, die Schaffung von Tagungs- und Schulungsräumen sowie von Pensionsräumen für Ferien- oder Wanderreiter. Und für den Futtermeister soll eine Wohnung entstehen. Ziel sei eine moderne und artgerechte Pferdehaltung, die auch den Zuchtbetrieb ermöglicht, sagt Drese. Harmonieren soll das alles mit der Vereinsmaxime, jedermann den Reitsport zu ermöglichen, auch Leuten mit kleinem Geldbeutel. Nach groben Schätzungen gibt es einen Baubedarf am ehemaligen Rittergut von fast 700 000 Euro.

Grimmaer Verein darf keinen Mehrerlös erzielen

Perspektivisch werde der Verein das Gebäude wohl an die Investoren weiterverkaufen, erläutert Drese. „Das ist mit der Stadt abgestimmt.“ Allerdings muss die Immobilie mindestens zwei Jahre in Hand des Reitvereins bleiben – eine Bedingung, um Fördergeld abgreifen zu können. Und laut Vertragsklausel darf der Verein auch keinen Mehrerlös erzielen.

„Uns ist wichtig, dass uns jemand hilft und es endlich los geht“, bekräftigt das Führungsduo. „Die Interessen von Verein und Investorengruppe liegen auf einer Linie“, freut sich Zuhl. Der noch bis Ende 2019 laufende Pachtvertrag für das weitläufige Gelände soll den Angaben zufolge zunächst auf zehn weitere Jahre verlängert werden. Wiesen, Koppeln, Außenplatz und Reithalle bilden eine Fläche von etwa zehn Hektar. Der Verein wird auch den Turnierplatz auf den Böhlschen Wiesen weiter bewirtschaften.

Von Frank Prenzel