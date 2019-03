Grimma

Freimut Zuhl als Vorsitzender und seine Tochter Daniela Drese als Stellvertreterin bilden auch in den nächsten vier Jahren das Führungsduo des Reit- und Fahrvereins Grimma. Zur Mitgliederversammlung am Sonnabend mit Vorstandswahl erhielten sie erneut das Vertrauen der Mitglieder. Wie der 66-jährige alte und neue Vereinschef auf Nachfrage weiter informierte, wurde der Vorstand von sieben auf fünf Mitglieder verschlankt. Damit erhoffe man sich größere Schlagkraft.

17-Jährige wird neuer Jugendwart

Im Amt bestätigt wurde auch Schatzmeisterin Susanne Butscher. Mit Anne Zschau rückt eine 17-Jährige als neuer Jugendwart in die Vereinsspitze. Sie löst Ilka Schober ab. „Wir wollen junges Blut und neuen Schwung in den Vorstand bringen“, freut sich Zuhl über ihre Kandidatur und Wahl. Ebenfalls neu im Führungsgremium ist Denise Vetter als Schriftführerin. Bislang hatte Iris Ludwig diesen Posten inne. „Mit der verjüngten Mannschaft stehen wir ganz gut auf den Beinen“, so Zuhl.

Freimut Zuhl bleibt der Chef im Reit- und Fahrverein Grimma. Quelle: Andreas Döring

Im alten Vorstand gab es noch einen Beisitzer und die Elternsprecherin Gabi Giese, die in dieser Funktion weiter arbeiten wird.

Mammutaufgabe steht vor dem Verein

Vor dem Verein steht mit der Sanierung des Vereinsdomizils in der Bahrener Straße 3 bis 5 eine Mammutaufgabe. Seit Mitte Januar gehören die Gebäude des ehemaligen Rittergutes Böhlen dem Verein, der sie mit Hilfe einer Investorengruppe auf Vordermann bringen möchte. Nach einem langen Prozess hatte die Stadt Grimma die Immobilie an den Verein veräußert. Der 100-köpfige Verein nutzte sie zuvor als Pächter.

„Wir haben die ganze Zeit für dieses Ziel gekämpft und wollen die Aufgabe nun weiterführen“, begründete Zuhl seine erneute Kandidatur. Zunächst steht ein Treffen mit der Investorengruppe um den Markkleeberger HNO-Arzt Dr. Roger Fischer an, um weitere Schritte festzulegen. Zuhl mochte sich aber nicht festlegen, ob noch in diesem Jahr die Bauarbeiter anrücken können.

Gedenken an verstorbene Mitglieder

Zur Jahreshauptversammlung gedachten die Vereinsmitglieder langjähriger Weggefährten, die zu Grabe getragen werden mussten. So verunglückte im vorigen Herbst Frank Butscher mit seiner Kutsche. Er wurde 69 Jahre alt. Im Februar verstarb mit dem 92-jährigen Karl-Heinz Kupferschmidt das bis dahin älteste Vereinsmitglied. Und auch der langjährige Linken-Stadtrat Jörg Diecke, der im November im Alter von 63 Jahren starb, hatte sich immer mit ganzer Kraft für den Reit- und Fahrverein eingesetzt.

Von Frank Prenzel