Naunhof

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall am 9. April gegen 14.30 Uhr in der Erdmannshainer Straße in Naunhof. Ein gehbehinderter Mann (75) war auf dem Parkplatz des Baumarktes „LANDMAXX“ von einem auberginefarbenen Transporter, dessen Fahrer rückwärts ausparkte, erfasst worden.

Der Rentner stürzte und verletzte sich. Der Verursacher übergab einen Zettel mit falschen Personalangaben und verließ er die Unfallstelle in Begleitung eines circa 10 Jahre alten Mädchens.

Der Fahrer hatte dem Zeugen zufolge ein sportliches Aussehen, ist circa 1,75 Meter groß, 35 Jahre alt, hat ein rundes Gesicht und kurze, schwarze Haare. Hinweise an Tel. 03437/708925 277.

