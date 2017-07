Rentnerin freut sich über riesigen Bovist

Grimma. Thea Mühler aus Grimma-West war neulich bei ihren Bekannten an der Leisniger Straße zum Grillen eingeladen. Auf deren Grundstück entdeckte sie schließlich diesen Riesenbovist. Wie ihre Gastgeber sagten, wäre es schon das zweite Exemplar diesen Ausmaßes an diesem Fundort. Deshalb durfte sie das Prachtexemplar mit einem Durchmesser von etwa 30 Zentimetern für die eigene Küche mitnehmen. Sie wolle ihn in Scheiben schneiden und ordentlich paniert als Schnitzel braten. Der Riesenbovist ist ein leicht bestimmbarer Wiesenpilz mit außerordentlich großen Fruchtkörpern aus der Familie der Champignonverwandten. Junge, im Anschnitt noch weiße Exemplare sind essbar, besitzen jedoch nur einen geringen Eigengeschmack. Sie können, in Scheiben geschnitten, ähnlich wie ein Wiener Schnitzel zubereitet werden. Schon früher habe die heute 85-Jährige im Großsteinberger Wald immer Pfifferlinge oder Heidelbeeren gesammelt, erinnert sie sich. Im Alter machen das die Beine nicht mehr mit, so dass sie auch den Bus braucht, um Erledigungen im Stadtzentrum machen zu können.



Von Thomas Kube