Respekt gewinnt: 60 Teams wetteifern in Grimma um Tickets fürs Sachsenfinale

Seit dem 5. März machte die Fairplay-Soccer-Tour in Sachsen bereits Station in Städten wie Auerbach und Annaberg, Hoyerswerda und Bischofswerda, Freiberg und Chemnitz. Am Donnerstag rollte der etwas schwerere Futsal-Ball in der Grimmaer Muldentalhalle, am Sonntag ist Landesfinale in Zschopau.