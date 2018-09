Grimma

Es ist genau 127 Jahre her, dass die Erbauer ihr Werk vollendeten. Im September 1891 wurde in Grimma unter den Augen des sächsischen Königs Albert das neue Gebäude der Fürstenschule eingeweiht, entstanden nach Plänen von Landbaumeister Hugo Nauck im Stil der Neorenaissance. Der imposante Bau an der Mulde beherbergt heute das Gymnasium „St. Augustin“ nebst Internat – und verschlingt zur ständigen Werterhaltung Millionen. Aktuell lässt die Stadt Grimma Teile der attraktiven Fassade konservieren und sanieren, auch Fenster werden erneuert.

Die Fassade vom altehrwürdigen Gebäude des Grimmaer Gymnasiums St. Augustin wird derzeit an mehreren Stellen saniert. Hier im Einsatz der freiberufliche Restaurator Hans Wagner aus Leipzig. Quelle: Thomas Kube

Ausgleichsbeiträge der Altstadtbewohner ermöglichen Investition

Dafür stehen reichlich 800 000 Euro zur Verfügung. Zwei Drittel der Summe haben praktisch die Altstadt-Bewohner beigesteuert – es sind die sogenannten Ausgleichsbeträge des beendeten Programms „Städtebauliche Erneuerung“. Der Rest kommt aus Grimmas Kasse. Abgesehen von der Erdgeschoss-Erneuerung nach der verheerenden Muldeflut 2002, reichen die letzten Arbeiten am Mauerwerk zurück in die DDR-Zeit. Seitdem haben Wind und Wetter viele Spuren hinterlassen. Gefahr sei nicht im Verzug, sagt Peggy Hollauf, die Bauleiterin aus dem städtischen Hochbauamt. Aber es sei der richtige Zeitpunkt zum Handeln. Das Budget reiche jedoch nicht, um rings herum zu kommen.

Schon im vorigen Jahr war eine sogenannte Referenzfläche eingerüstet worden. Experten untersuchten dieses Teilstück und schlossen so auf die Schäden der gesamten Fassade. Verstärkt seit Juni knöpfen sich Steinmetze nun Stück für Stück vor. Böse Überraschungen blieben zum Glück aus. Die Konservierung und Sanierung stellt sich dennoch „etwas aufwändiger dar als abgeschätzt“, wie Marco Lätzsch verdeutlicht. Sein Architektur- & Statikbüro Beyer/Lätzsch zeichnet für die Projektplanung und Bauüberwachung verantwortlich.

Westseite des Gymnasiums am stärksten geschädigt

Gearbeitet wird vor allem an der zur Straße und zum Hof ragenden Westseite der bis zu 28 Meter hohen Gebäudeflügel. „Diese Seite ist am stärksten bewittert“, erläutert Lätzsch. Während die roten Klinker meist intakt sind, zeigt der Cottaer Sandstein deutliche Schadbilder und Spuren der Verwitterung. Die Steinmetze der Leipziger Firma F. X. Rauch bedienen sich bei der Sanierung zweier Methoden. Bei der Antragung wird die geschädigte Zone entfernt und mit Sandstein gleichem Mörtel ausgebessert. Bei der Vierung werden ganze Stücke herausgenommen und durch neuen Sandstein ersetzt. Auch auffällige Schäden an den Terrakotta-Elementen, am Dachstein oder der Dachrinne werden beseitigt. Offene Fugen werden verschlossen, damit kein Wasser eindringen kann, das bei Frost gefrieren und das Mauerwerk aufsprengen würde. Wenn die Experten im Dezember – so geplant – die Arbeiten abschließen, soll das Mauerwerk dem Wetter wieder zuverlässig trotzen.

Restaurator arbeitet an Portalen im Innenhof

An den vier Portalen im Innenhof zückt in diesen Tagen der Leipziger Restaurator Hans Wagner sein Spezialwerkzeug. Der 55-jährige Fachmann ist nicht zum ersten Mal in Grimma tätig. In der Klosterkirche restauriert er im Auftrag der Stadt die Epitaphe. Die zu bearbeitenden Bereiche über den Türen seien ziemlich geschädigt, musste Wagner feststellen. Er befasse sich mit ihnen „zurückhaltend konservatorisch“. Eine Rekonstruktion der Ornamente gehört nicht zum Auftrag. Ausgetauscht werden jedoch die Bleche auf den Portalen. „Sie waren defekt“, berichtet Bauingenieurin Hollauf.

Alle Fenster im Gymnasium, die noch nicht erneuert waren, sind Bestandteil dieser Sanierungsstufe. Etwa 50 wurden nach historischem Vorbild neu angefertigt, erläutert Lätzsch. Noch einmal so viele Fenster wurden in der Werkstatt der Grimmaer Bau- und Möbeltischlerei von Christian Zwalina unter fachkundigen Händen aufgearbeitet.

Von Frank Prenzel