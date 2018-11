In Grimma sollen künftig mehr Fahrgäste auf den ÖPNV umsteigen. Ab April 2019 ist dafür ein dichteres Netz mit mehr Haltestellen und einem ausgeweiteten 30-Minuten-Takt geplant. Der Kreistag entscheidet über den neuen Grimmaer Stadtbus-Verkehr am kommenden Mittwoch in Borna.