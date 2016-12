Grimma. Der Bebauungsplan Nr. 03 „Neue Muldenbrücke“ muss nach einer Änderung erneut öffentlich ausgelegt werden. Dafür gab Grimmas Stadtrat bei sechs Gegenstimmen grünes Licht. Die Auslegung wird auf 14 Tage beschränkt, ebenso die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange. Denn Grundzüge der Planung werden nicht berührt.

Mit der Muldebrücke hat der Plan indes wenig zu tun. Vielmehr geht es um die Fläche, auf der sich die Supermarkt-Kette Rewe und die dm-Drogerie ansiedeln wollen. Nach der ersten Auslegung des Bebauungsplanes im Sommer habe es umfangreiche Äußerungen gegeben, so der Amtsleiter Stadtentwicklung, Jochen Lischke. „Das Planungsbüro hat ein Abwägungsprotokoll von fast 100 Seiten zusammengestellt.“ Wegen der Brisanz „haben wir das sowohl mit der Landesdirektion als auch mit dem Landratsamt und dem Innenministerium wieder und wieder abgestimmt“. Zum Schluss seien zwei Haare in der Suppe übrig geblieben, erläuterte Lischke dem Stadtrat. Die Untere Wasserbehörde hege Bedenken, ob dort bis zum endgültigen Hochwasserschutz Investitionen getätigt werden dürfen. Die Landesdirektion wiederum bezweifle zwar nicht die bauplanerische Zulässigkeit, das Gutachten sei ihrer Ansicht nach aber in sich unlogisch und mangelhaft. Aus diesem Grund sei die Firma beauftragt worden, das Gutachten zu überarbeiten. Auf beide Vorbehalte hat die Stadt nun in der neuen Planung reagiert.

Johannes Heine (Freie Wähler) fragte, ob zwischen Wurzener Straße und den Märkten ein Fußweg notwendig sei, derzeit sei dort auch keiner. So könne man Kosten sparen, zumal die Stelle nicht zum Spazieren einlade. Vielmehr wäre eine Fußweg-Anbindung an die Hohnstädter Straße sinnvoll. Zudem mahnte Heine an, den Reisebus-Parkplatz auf dem Volkshausplatz wieder einzurichten. Bei zwei- bis dreistündigen Pausen würden Busreisende in die Innenstadt gelockt. Außerdem bezweifelt Heine, dass für beide Märkte 145 Parkplätze vonnöten sind.

Amtsleiter Lischke merkte zwar an, dass das alles nicht Gegenstand der Änderung des Bebaungsplanes, sondern längst beschlossen sei, gab aber dennoch Antworten. Den Unternehmen sei signalisiert worden, die Fläche für Stellplätze voll auszunutzen. Grimma habe kein Parkhaus wie vergleichbare Städte, „das ist schon unser wichtigster Parkplatz“ am Rande der City, so Lischke. Ziel sei von Anfang gewesen, dort die maximale Zahl an Stellplätzen anzubieten. Bei den Fußwegen wollen man von Super- und Drogeriemarkt aus die Attraktivität und den Bezug zur Innenstadt herstellen und erhöhen. Es mache Sinn, an der Seite den Gehweg weiter zu ziehen.

Aline Hanschmann (Allianz Stadt Land) wollte wissen, wer den Austausch eventuell kontaminierten Bodens auf der Baustelle zahlt. Die Antwort: Der Investor. Und auf ihre Frage zum Grundwasser-Anstieg im Hochwasser-Fall erläuterte Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos), dass bei dichten Schotten durch das Brunnensystem der Pegel nach zehn Tagen ausgeglichen sei. „So sind die technischen Berechnungen.“ Man gehe aber davon aus, dass ein Hochwasser nur 48 Stunden in Grimma bleibt und die Schotten dann wieder geöffnet werden könnten.

Von Frank Prenzel