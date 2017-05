Grimma. Ein großes Lagerfeuer auf dem Geländer des ehemaligen Rinderkombinats in Grimma-Hohnstädt schreckte am späten Freitagabend auf der nahen B107 (Umgehungsstraße) vorbei fahrende Bürger auf und löste einen Blaulichteinsatz aus.

Grund war wohl die Dimension der sehr hochschlagenden und damit weithin sichtbaren Flammen in der Dämmerung, dass man zunächst von einem Gebäudebrand ausgegangen war, der von Dritten über den Notruf gemeldet wurde, bestätigte Feuerwehr-Pressesprecher Thomas Knoblich. Neben Polizei waren auch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Hohnstädt und Grimma im Einsatz, die auch mit einer Drehleiter anrückte. Letztendlich wurde das sofortige Löschen der Flammen angeordnet.

Grundsätzlich sind Brauchtumsfeuer, nicht verboten, sagte die Grimmaer Ordnungsamtsleiterin, Katrin Werner. Zum Problem werde es aber, wenn solch ein Feuer, im konkreten Fall am Vorabend der Walpurgisnacht, von anderen Menschen als Bedrohung oder Gefahr gesehen und deshalb die Feuerwehr alarmiert wird. Deshalb laufe es auf eine Einzelfallprüfung hinaus, ob dem Verursacher eine Rechnung für den Feuerwehreinsatz gestellt werde, sagte die Ordnungsamtsleiterin. Was und in welchem Umfang verbrannt wurde, ist noch unklar.



Von Frank Schmidt