Grimma Internet - Rohrbach muss weiter auf Glasfaserkabel warten Auf Glasfaseranschlüsse für superschnelles Internet müssen die Rohrbacher weiter warten. Im Rest der Gemeinde Belgershain schreitet der Breitbandausbau hingegen voran.

So fing alles in Belgershain an: Sebastian Kirscher(li.) und Carsten Weigel, die Geschäftsführer von Drahtlos-DSL aus Grimma, 2013 am ersten Verteilerkasten in der Gemeinde. Quelle: Andreas Röse