Bad Lausick

Das Bad Lausicker Brunnenfest ist eine Institution. Gefeiert seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, muss es doch Jahr für Jahr ein bisschen neu gefunden werden. Seit 2012 stellen sich im Auftrag der Stadtverwaltung Steffen Rühling und Ronald Till dieser Herausforderung.

Logo des Brunnenfestes. Quelle: Veranstalter

Von einem verflixten siebenten Jahr spürten sie im letzten Frühsommer nichts, freuten sich im Gegenteil über eine ungebrochen hohe Resonanz weit über die Grenzen der Kurstadt hinaus. Jetzt, da der Termin für „ihr“ achtes Brunnenfest vereinbart ist - 28. bis 30. Juni - geht es erneut an das große Planen. Das besteht über weite Strecken in einer Tippel-Tappel-Tour, dem Gewinnen von Sponsoren vor allem, aber auch dem Planen von Logistik, Personal, Sicherheit. Ein Star-Gast ist bereits eingeladen: Ross Anthony („Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“) gibt unter dem Dach des „Schmetterlings“ im Kurpark eine große Schlagerparty.

Brunnenfest-Macher Steffen Rühling. Quelle: privat

„Die Haupt-Acts sind gebucht. Jetzt geht es um die Details“, sagt Steffen Rühling. Der 40-Jährige Bad Lausicker ist mit dem Brunnenfest groß geworden. Als Eventmanager (Dusted Decks) hat er viel mit Musikern zu tun (Stichworte Lexer, Anstandslos & Durchgeknallt), betrachtet sein Brunnenfest aber als eher privates Engagement. Während er sich um das Programm, die Sponsoren, das Marketing kümmert, trägt der Colditzer Gastronom Ronald Till (betreibt Schloss Podelwitz) Verantwortung für den Aufbau, für die Gastronomie, für die immer schwieriger werdende Personalfrage. „Es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen aus der Stadt und aus der Region, die uns seit vielen Jahren unterstützen“, sagt Rühling. Zu ihnen kämen immer wieder auch neue hinzu. „Manche sprechen uns direkt an, wollen dabei sein, weil ihnen dieses Fest wichtig ist.“ Das sei ein Zeichen von Wertschätzung – und ihm auch insofern angenehm, da er kein Typ sei, der „gerne Klinken putzt. Wer uns zur Seite stehen will - herzlich gerne. Bitte melden.“

Brunnenfest-Macher Ronald Till. Quelle: privat

„Das Fest zu organisieren, macht bei aller Arbeit immer wieder Spaß – vor allem auch der Fassbier-Anstich des Bürgermeisters zu Beginn“, meint Ronald Till (40). Der Kurpark mit seiner Freilichtbühne biete ein unvergleichliches Ambiente, „und das positive Feedback der Gäste gibt uns immer wieder Auftrieb“. Und Impulse, neben Bewährtem auch Neues zu bringen, ergänzt Rühling: „Die mehreren Tausend Gäste erwarten das zu Recht.“ Der Grundgedanke aber bleibe: ein Fest zu machen für alle Generationen, für Bad Lausicker, die Kurgäste, die Menschen aus der gesamten Region - und dabei viele vor Ort einzubeziehen.

Die Auftakt-Party „Butterfly Effects“ gilt deshalb als gesetzt, wenn auch Jahr für Jahr mit ein paar neuen Tönen. Eine Neuauflage erfährt die Venga-Venga-Party mit den Hits der Neunziger und 2000er: „Die kam megamäßig an“, so Rühling. Georg Stengel ( The Voice of Germany) sei gebucht. Das RB-Maskottchen kommt samt Kids-Club in den Kurpark. „Wir verjüngen uns noch ein bisschen.“ Dafür stehe auch Ross Anthony zum Fest-Abschluss, ehe das obligatorische Feuerwerk in den nächtlichen Kurstadt-Himmel steigt.

Kontakt: steffen@dusteddecks.de

Von Ekkehard Schulreich