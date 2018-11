Landkreis Leipzig

Der Runde Tisch Migration hat seine Kritik an der Gestaltung der Flüchtlingssozialarbeit erneuert. Mit seiner Stellenausschreibung vom 8. November habe der Landkreis Leipzig die direkte Angliederung der Flüchtlingssozialarbeit an das Ausländeramt offiziell in die Wege geleitet. „Eine unabhängige Sozialberatung über freie Träger wird damit für große Teile des Landkreises abgeschafft“, heißt es in einer Erklärung des Runden Tisches vom Montag. Lediglich das Gebiet Wurzen-Grimma werde von der Johanniter Unfallhilfe aus Leipzig übernommen. „Langjährig in freier Trägerschaft aufgebaute Strukturen und Netzwerke werden damit zerschlagen“, kritisiert Sprecherin Sandra Münch stellvertretend.

Differenzen zwischen Verwaltung und Praktikern

Ausgelöst worden sei diese Entwicklung durch ein intransparentes Ausschreibungsverfahren, kritisiert der Runde Tisch. Zwischen den Vorstellungen der Praktiker und denen des Landratsamtes habe es unüberbrückbare Differenzen gegeben. Das Ende vom Lied war ein kollektives Nichtbewerben der aktuellen Träger, als die Flüchtlingsberatung EU-weit ausgeschrieben wurde.

Allerdings, so das Gremium, hätte es gar keinen Handlungszwang gegeben. „Anders als vom Landkreis dargestellt, hätte diese Situation durch eine freihändige und kleinteilig rechtmäßige Vergabe an die bekannten lokalen Träger durchaus abgewendet werden können“, berichtet der Runde Tisch weiter und straft den Landkreis damit Lügen. Denn dort hieß es zuletzt, es dürfe keine freihändigen Vergaben mehr geben.

Freie Träger bewusst außen vor gelassen

Die Vertreter von Wohlfahrtsorganisationen und Verbänden wie Diakonie, DRK und Arbeiterwohlfahrt prangern in ihrer aktuellen Mitteilung die Vorgehensweise des Kreises offen an. Man habe vor der berechtigten Kritik von Fachkräften die Augen verschlossen. Und nunmehr werde sogar das Subsidiaritätsprinzip – also der Grundsatz, dass Aufgaben so weit wie möglich von freien Träger erledigt werden sollen – bewusst verletzt.

Dass der Kreis jetzt Flüchtlinge in zwei Bereichen selbst beraten will, widerspreche jeglichen Standards, so die Experten. „Flüchtlingssozialarbeit muss Vertraulichkeit hinsichtlich der thematisierten Inhalte herstellen, den Ratsuchenden die Entscheidung überlassen, welche Auswirkungen die Beratung haben soll und zugleich absichern, dass aus dem Beratungsprozess keine Sanktionen folgen. Diese Sicherheit geht durch die Angliederung an das Ausländeramt, das wichtige Entscheidungen über den weiteren Aufenthalt der Betroffenen trifft, verloren.“

Initiative befürchtet Rückgang der Ratsuchenden

Somit würden sich Interessenskonflikte zwischen den Ratsuchenden und der Verwaltungsbehörde als Ordnungs- und Ausführungsorgan bestehender Asylgesetze zwangsläufig ergeben, argumentieren die Vertreter des Runden Tisches. „Es ist damit zu rechnen, dass viele Ratsuchende das Angebot weniger nutzen werden. Nachteilige Entwicklungen im gesellschaftlichen Zusammenleben und der Integration in den einzelnen Kommunen würden begünstigt.“

Integrationsbeirat verliert Mitglieder

Und noch ein weiteres Problem brennt den Vertretern von freien Trägern und Verbänden auf den Nägeln. Zwei Mitglieder müssen den Integrationsbeirat des Landkreises verlassen, weil sie keinen gefestigten Aufenthaltstitel haben. Der Rauswurf kommt durch einen Kreistagsbeschluss zustande, mit dem die Ordnung zur Arbeit des Beirates kürzlich geändert wurde. Auch diese Vorgehensweise wird von den Mitgliedern des Runden Tisches als sehr fragwürdig empfunden: „Gemäß der Sächsischen Landkreisverordnung dürfen ,sachkundige Einwohner’, was de facto jede gemeldete Person ist, in einem Beirat vertreten sein, unabhängig ihres Aufenthaltsstatus.“

Akteure vermuten „bewusste Diskriminierung“

Das Landratsamt habe seine Interpretation wie folgt begründet: Es müsse eine ‚Bleibeperspektive‘ bei den Beiratsmitgliedern gegeben sein. „Abgesehen davon, dass eine solche Bleibeperspektive auch nicht bei anderen, nicht-migrantischen Beiratsmitgliedern gesichert ist, ist die Entscheidung für den Runden Tisch weder rechtlich noch menschlich nachvollziehbar.“ Vielmehr keimt bei den Akteuren „der Verdacht einer bewussten Diskriminierung und beabsichtigten gesellschaftspolitischen Ausgrenzung“ auf. „Es ist ein Armutszeugnis, die Zusammensetzung eines Integrationsbeirates dahingehend zu ändern, dass Menschen mit Migrationshintergrund, ungeachtet ihrer persönlichen Fähigkeiten und Erfahrung, aus dem Beirat ausgeschlossen werden können, nur weil sie nicht im Besitz eines entsprechenden Aufenthaltstitels sind.“

Runder Tisch fordert langfristige Lösung

Mit Blick auf die Vorgänge der vergangenen Wochen spricht der Runde Tisch von „fragwürdigen Entwicklungen im Bereich der sozialen Migrations- und Integrationspolitik im Landkreis Leipzig“. Wenn überhaupt, solle die Übernahme der Flüchtlingssozialarbeit durch das Ausländeramt nur interimsweise erfolgen. Langfristig gehe es darum, eine unabhängige Sozialberatung entsprechend der qualitativen Standards zu sichern. Zudem will man die Vorgaben zur Zusammensetzung des Integrationsbeirates rechtlich prüfen lassen.

Von Simone Prenzel