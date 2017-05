Grimma/Golzern. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) lässt am Wochenende auf der Staatsstraße 11 bei Golzern die akuten Fahrbahnschäden, die der vergangene Winter hinterlassen hat, beseitigen. Nach Angaben von Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert wird auf einem rund 300 Meter langen Abschnitt – oberhalb der früheren Papierfabrik – die Asphaltdecke erneuert. Die Arbeiten erfordern eine Vollsperrung. Deshalb habe sich das Lasuv entschlossen, sie auf ein Wochenende zu verlegen. Die Reparaturtrupps rücken Freitagfrüh an und sollen die Fahrbahnerneuerung Sonntagabend abgeschlossen haben. Die Kosten von 100 000 Euro trägt der Freistaat Sachsen.

Eine Umleitung für die dreitägige Baustelle wird nicht ausgewiesen, da die S 11 bereits seit längerem bei Dorna voll gesperrt ist und der Verkehr deshalb großräumig umgelenkt wird. Bei Dorna wird wie berichtet die Stützwand der Blindenheimkurve erneuert. Die Umleitungsstrecke läuft ab Grimma über die S 38 nach Pöhsig, danach über die K 8329 bis nach Schmorditz und umgekehrt. „Diese Führung wird auch während der Vollsperrung der Kreuzung der S 11 mit der Schmorditzer Straße und Zur Papierfabrik in der Ortslage Golzern beibehalten“, so Siebert.

Im Baubereich wird von Freitag bis Sonntag auch der Mulderadweg gesperrt. Er wird in Grimma am Dornaer Weg und in Nerchau in Höhe des ehemaligen Bahnhofs in der Zeit als Sackgasse mit Zusatzzeichen „Frei bis Golzern“ beschildert. Busreisende sollten die Aushänge an den Haltestellen beachten, da auch der Busverkehr unterbrochen ist.



Von lvz