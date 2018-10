Belgershain/Parthenstein

Grundlegend ausgebaut werden soll die Staatsstraße 38 in den Ortslagen von Köhra und Threna. Dieser Tage liefen die Vermessungen. Sie sind Voraussetzung für die folgenden Planungen, die einige Zeit in Anspruch nehmen werden. Auch unweit in Grethen mahlen die Mühlen der Bürokratie noch.

In Köhra ist nach Auskunft des zuständigen Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) die Erneuerung der Ortsdurchfahrt vorgesehen. In Threna ebenfalls, dort soll zusätzlich ein Radweg angebaut werden. Zunächst galt es, das Gebiet genau zu erfassen. Dabei wurden alle vorhandenen Straßen, Gehwege, Befestigungen, Zäune, Bäume, Sträucher, Gebäude und Zufahrten dokumentiert – auch im Bereich von angrenzenden Privatgrundstücken. Sollten bei diesen Vorarbeiten Schäden durch das Betreten der Flächen und Bepflanzungen entstanden sein, besteht laut Lasuv-Sprecherin Nicole Wernicke ein Anspruch auf Entschädigung.

Nach Abschluss der Vermessung soll die Straßenplanung beauftragt werden. Deren Umfang will das Amt mit der Gemeindeverwaltung Belgershain abstimmen. „Zunächst wird die Vorplanung erstellt, danach schließt die Entwurfsplanung an, dieser folgt die Genehmigungsplanung“, erläutert Wernicke das weitere Prozedere. „Nach der Herstellung des Baurechts ist der Grunderwerb durchzuführen, die Ausführungsplanung zu erstellen, und die Bauleistungen sind öffentlich auszuschreiben“.

Noch viele Schritte für Bau

Es seien also noch viele Schritte notwendig. Deshalb ließe sich derzeit nicht sagen, welche Grundstücksflächen in Anspruch genommen werden. Auch konkrete Termine zum Bau könnten nach Angaben der Behördensprecherin noch nicht benannt werden.

Dringenden Handlungsbedarf sehen der Belgershainer Bürgermeister Thomas Hagenow (parteilos) und Einwohner seit langem in Threna, wo über weite Teile kein Gehweg an der vielbefahrenen Achse zwischen Grimma und Leipzig existiert. Mehrfach kam es zu Protesten, um wenigstens für Kinder einen sicheren Gang zum Schulbus zu ermöglichen. Wer die Bushaltestelle im Bereich des Abzweigs nach Belgershain erreichen will, muss zum Teil auf einem Trampelpfad zwischen Asphaltdecke und Straßengraben laufen.

Im weiteren Verlauf in Richtung Grimma neigt sich der Ausbau der S 38 im Parthensteiner Ortsteil Pomßen dem Ende entgegen, Anfang November soll die Strecke freigegeben werden. Sehnsüchtig wartet Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos) seit zehn Jahren darauf, dass sich auch in Grethen etwas tut. „Unsere letzte Nachricht vom Lasuv ist, dass die Planungen in eine zweite Auslegungsrunde mit Bürgerbeteiligung gehen“, sagt er. „Erst danach kann ein Planfeststellungsbeschluss erfolgen. Es dauert also noch.“

Von Frank Pfeifer