Grimma Baurabeiten - S 38 zwischen Grimma und Neunitz ab Mittwoch wieder frei Seit Anfang Oktober wurde die S 38 zwischen Grimma und Neunitz saniert – am Mittwoch wird sie wieder für den Verkehr freigegeben, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilte.

ARCHIV - Verkehrsschilder für eine Baustelle stehen am 17.03.2014 in Stuttgart (Baden-Württemberg) hintereinander. Foto: Sebastian Kahnert/dpa (zu lsw Vorausmeldung: «Straßenbau» 02.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Quelle: dpa