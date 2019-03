Grimma

Am 21. März endete die Frist zum Einreichen von Wahlvorschlägen für die diesjährige Kommunalwahl. Nur drei Tage davor nominierte auch die SPD in Grimma ihre Kandidaten für die Stadtratswahl. Mit den beiden Ortsvorsitzenden Ivonne Müller und Ingo C. Runge an der Spitze, gefolgt von den jetzigen Stadträten Klaus Dieter Tschiche und Thomas Glaser, gehen die Sozialdemokraten der Muldestadt ins Rennen um die 26 Sitze im Stadtrat. Mit den zwei momentanen Mitgliedern im Kommunalparlament besitzt die SPD keine Fraktionsstärke und will das ändern.

Liste repräsentiert Querschnitt der Bevölkerung

„Mit insgesamt zehn Kandidaten, die ganz unterschiedliche persönliche Erfahrungen und Hintergründe mitbringen und verteilt über die Stadt wohnen, ist unsere Liste ein Querschnitt der Bevölkerung“, freut sich Runge. Es seien eben „Menschen von nebenan“. So tritt aus Dürrweitzschen der 34-jährige Installateur Christian Hammer ebenso an wie aus Nerchau der 48-jährige Kfz-Meister Thomas Schirm.

SPD setzt auf Bürgerbeteiligung

Der neue Stadtrat müsse viel mehr als bisher gemeinsam mit den Bürgern darüber diskutieren, wie die Stadt sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll, fordern die Genossen und schreiben das Wort Bürgerbeteiligung groß. Der von Stadträten initiierte Beirat „ Grimma 2050“ sollte nach der Wahl daher unbedingt an den Start gehen.

Die Kandidaten der SPD: Ivonne Müller (Vertriebsangestellte, 50), Ingo C. Runge (Vertriebsleiter, 49), Klaus Dieter Tschiche (Pensionist, 78), Thomas Glaser (selbständiger Handwerker, 54), Christian Hammer (Installateur, 34), Peter Schäfer (Pensionist, 72), Thomas Schirm (Kfz-Meister, 48), Jenny Glaser (Stewardess, 47), Jan Schönherr (Fernmeldetechniker, 43). Manfred Löcher (Pensionist, 66).

Von Frank Prenzel