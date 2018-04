Grimma

Mit dem nunmehr zehnten Sächsischen Schulcup im Volleyball feierte das Sächsische Staatsministerium für Kultus – der Veranstalter – am Mittwoch ein kleines Jubiläum.

Austragungsort war ebenfalls der Tradition folgend die Muldentalhalle in Grimma. Auf der Startliste standen elf Mannschaften aus Berufsbildenden Schulen in ganz Sachsen, die sich in regionalen Vorwettkämpfen für dieses Landesfinale qualifizierten. Darunter auch Sportler des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) Grimma, das jeweils eine Frauen- und eine Männermannschaft stellte. Ziel der Muldestädter sei es nach dem zweiten Platz der Frauen im Vorjahr diesmal ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. „Wir sind stark aufgestellt, da über den Zeitraum der letzten drei Jahre eine gut trainierte Mannschaft geformt werden konnte. Für einige unserer Spielerinnen wird es der letzte Einsatz für das BSZ Grimma sein, sie verlassen im Sommer unsere Schule mit dem erfolgreich erlangten Abitur beziehungsweise als staatlich geprüfter Erzieher. Und das betrifft auf einen Schlag gleich sieben Spielerinnen! Da gilt es, im kommenden Schuljahr Ersatz zu finden und die Mannschaft neu aufzubauen. Ich als Trainerin wünsche meinen Mädchen viel Erfolg für das Turnier, Kraft und auch viel Spaß“, gab Anne-Kathrin Schaefer ihren Schützlingen mit auf den Weg.

Am Donnerstag stehen noch die besten Schulteams der Klassenstufen fünf bis sieben aus Ostsachsen im Volleyball Regionalfinale an den Netzen und beteiligen sich damit am Bundeswettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“.

Von Frank Schmidt