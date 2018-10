Parthenstein/Pomssen

Wer in alte Bausubstanz hineinreißt, erlebt oft sein blaues Wunder. Und wenn die Substanz so alt ist, wie das Heimathaus Pomßen, dann darf das Wunder durchaus etwas größer ausfallen. Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos) hätte gut und gerne darauf verzichtet.

Laut Wolfgang Kretzschmar, Vorsitzender des Geschichts- und Heimatvereins Pomßen, handelt es sich um eines der ersten größeren Gebäude im Ortskern. „Niemand weiß, wann es erbaut wurde, aber wahrscheinlich stammt es aus dem 17. Jahrhundert“, sagt er.

Eingerüstetes Heimathaus Pomßen. Rundherum wird das Fachwerk saniert, die Wände werden verputzt. Quelle: Thomas Kube

2002 waren Teile schon einmal saniert worden. Nun sollte eigentlich nur der Westgiebel, also die stark geschädigte Wetterseite, ertüchtigt werden. „Wenn wir aber einmal dabei sind, so dachten wir, bringen wir gleich rundherum alles in Schuss“, so Bürgermeister Kretschel. Das Planungsbüro aus Machern kam auf Kosten von rund 150 000 Euro, um vom Holzwurm angefressene Fachwerkteile auszutauschen, die alten Lehm-Ausfachungen neu auszumauern und die Wände frisch zu verputzen. Die Denkmalschutzbehörde hob den Daumen, der Koordinierungskreis für die Vergabe von europäischem Leader-Fördergeld sagte Beihilfen in Höhe von 80 Prozent zu.

Im Sommer räumte der Heimatverein seine rund 1000 Ausstellungstücke rüber ins Soziokulturelle Zentrum, wohin auch der Rentnertreff mit seinen Zusammenkünften auswich. Anfang August war Bauanlaufberatung, alles sah noch gut aus.

Inzwischen sind große Teile des Fachwerks freigelegt. Ralf Peukert, Inhaber einer Zimmerei in Albrechtshain, stieß bei seinen Arbeiten auf das blaue Wunder – Deckenbalken wurden unter ihrer Verkleidung teilweise vom Holzwurm angegriffen. „Hausbock und Nagekäfer sind hier drin. Es lässt sich nicht ausschließen, dass sie noch aktiv sind“, urteilt der Fachmann.

Freigelegtes Fachwerk im ersten Stock. Quelle: Thomas Kube

Kerstin Schmalz vom gleichnamigen Ingenieurbüro aus Markranstädt, zeigt sich nachdenklich. „Hier muss noch einmal der Holzschutzgutachter ran!“, fordert sie. Erst dann könne entschieden werden, ob die Holzbalken angeschuht oder ersetzt werden müssen, Letzteres wäre möglicherweise kostengünstiger. Zu prüfen wäre auch, ob der – noch verkleidete – Querbalken, auf dem die anderen Balken liegen, ebenfalls hinüber ist. In diesem schlimmsten Falle besteht die Gefahr, dass die gesamte Decke zwischen Erd- und erstem Geschoss herausgenommen werden muss. Auf alle Fälle wird eine chemische oder Wärmebehandlung vonnöten sein. Peukert rät eher zu letzterer. „Damit haben wir im Stadtgut Naunhof gute Erfahrungen gemacht“, bemerkt er.

Oben im Spitzdach geht der Ärger weiter. „Auch die Sparren sind geschädigt“, entdeckt Schmalz bei einer Begehung. Sie zeigt auf kleine Holzmehl-Häufchen und analysiert: „Das ist zum Teil frischer Befund.“ 2002 wollte laut Kretschel der Denkmalschutz unbedingt die Sparren an dem historischen Gebäude, das zu einer Bauernwirtschaft gehörte, erhalten. So wurden nur neue Sparren an die alten angesetzt, weshalb jetzt nichts abgerissen werden muss. „Aber wir sollten auch hier die chemische Keule ansetzen oder eine Wärmebehandlung durchführen“, meint Schmalz.

Bürgermeister Kretschel richtet sich innerlich schon einmal darauf ein, dass die ganze Chose teurer wird als geplant. „Wir würden uns dann um eine Nachförderung bemühen, auch wenn diese aus heutiger Sicht ausgeschlossen wird“, kündigt er an. „Wenn’s nicht klappt, müssen wir ins Gemeindesäckchen greifen.“

Halbe Sachen will er auf alle Fälle vermeiden, um nicht in 15 Jahren erneut ran zu müssen. Auch am vorgesehenen Fertigstellungstermin, dem 30. Juni 2019, hält er fest. Heimatvereinschef Kretzschmer zeigt sich erleichtert: „Das wird zwar eine Heidenarbeit, alles wieder einzuräumen. Aber wir freuen uns über die Sanierung.“

Von Frank Pfeifer