Belgershain

Rangeklotzt haben die Handwerker der Firma Bodenlos Trittsicher aus Radefeld in der unterrichtsfreien Zeit, um den Schallschutz in der Grundschule Belgershain zu verbessern. Sie installierten Akustikdecken, die den Lärm schlucken sollen. Schulleiterin Christine Gräfe zeigt sich begeistert. „Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht“, urteilt sie.

Grundschule Belgershain ist Betonbau

Das Gebäude wurde als reiner Betonbau errichtet, erinnert Bernd Weisbrich, Vorsitzender des Vereins „ Belgershain – Heimat und Geschichte“. Anfangs sei er mit schallmindernden Elementen ausgestattet gewesen. Aus Brandschutzgründen wären diese aber irgendwann herausgerissen worden.

Die Akustikdecken sollen nun auf den Gängen in den drei Etagen für mehr Ruhe sorgen. Auch Weisbrich meint: „Sie bringen wirklich was.“ Bürgermeister Thomas Hagenow (parteilos) begründet die Investition damit, dass die Kinderzahl in Belgershain und folglich die Schülerzahl gestiegen ist, was zu mehr Lärm führte.

Kommentiert: Belgershain unterstützt Kinder Von Frank Pfeifer Hand aufs Herz: Ein bissel Schimpfen gehört zum deutschen Wesen. Allein der Ausspruch „Da kann man nicht meckern!“ verdeutlicht, wie weh es uns tut, wenn wir mal überhaupt keinen Mangel an einer Sache finden. So wundert es nicht, dass auch aus der Grundschule Belgershain des öfteren zu vernehmen war, die Kommune würde dort viel zu wenig investieren. Gut, dass nun von dort auch mal eine andere Stimme erklingt. Vieles sei in Gang gekommen, urteilt Schulleiterin Christine Gräfe. Recht hat sie. In den vergangenen Jahren investierte die Gemeinde jährlich in das Gebäude und verbesserte damit die Lernbedingungen. Und auch in den nächsten Jahren will sie sich nicht lumpen lassen. Freilich keimen immer neue Wünsche, sobald alte erfüllt sind. Doch jedem sollte bewusst sein, dass eine Kommune keine eierlegende Wollmilchsau darstellt. Sie kann nur das ihren Einwohnern geben, was sie selbst zu leisten vermag. Belgershain gilt zwar nicht als arm. Doch mit einem jährlichen Haushalt von rund vier Millionen Euro kann das Dorf auch nicht über die Stränge schlagen. Jede Ausgabe muss auf den Prüfstand. Und wer schon einmal eine Gemeinderatssitzung besucht hat, weiß, wie hart mitunter ums Geld gestritten wird. Grundsätzlich wollen die Abgeordneten das Beste für die nachfolgende Generation. Doch dazu gehört nicht nur die Grundschule, inbegriffen sind ebenso die Kindertagesstätten und Vereine, die Nachwuchs fördern. Sie alle sollen profitieren, ein großer Brocken wird dieses Jahr die Erweiterung der Kita „Schloßgeister“ in Modulbauweise gesteckt. Auch dafür, und nicht nur für die Errichtung der neuen Turnhalle, wird die Gemeinde Kredite aufnehmen müssen. Die Verschuldung, die Belgershain schon weit abgebaut hatte, wird sich dadurch enorm erhöhen. Ein Schritt, der echt schmerzt. Aber er zeigt, wie wichtig der Gemeinde die Kinder sind. Deshalb: Nicht nur schimpfen, auch mal loben!

Sonnenschutz wird verbessert

Ursprünglich wollte die Gemeinde, die – wie jede andere Kommune auch – 70 000 Euro vom Freistaat erhalten hatte, einen Teil des Geldes in die Verbesserung des Sonnenschutzes an der Grundschule stecken. Gedacht war an Gardinen. Doch kurzfristig ergab sich, dass für derartige Ausgaben dieses Jahr deutlich mehr Fördermittel in Aussicht stehen. So schwenkte die Kommune um und ließ die vorgesehenen 20 000 Euro in den Schallschutz wandern. Weil die Summe nicht ausgereicht hätte, legte sie 15 000 Euro aus der eigenen Kasse drauf, die laut Hagenow aus den Planungsleistungen für den Bau der neuen Turnhalle übrig geblieben sind.

Der Sonnenschutz, den die Schule erhalten soll, fällt besser aus als zunächst gedacht. Jetzt ist keine Rede mehr von Gardinen. Die Gemeinde will Jalousien im Wert von 100 000 Euro anbringen lassen, die elektrisch bedient werden können. Zumindest die Südseite möchte sie damit ausstatten.

Belgershain investiert viel in seine Grundschule

„Wir freuen uns darauf“, sagt Gräfe. Unterschwellig würde immer wieder geklagt, die Kommune gäbe kein Geld für die Bildungsstätte aus. „Wir werden aber im Januar eine Aufstellung anfertigen, was alles geschehen ist“, kündigt die Schulleiterin an. „Viele Dinge kamen in Gang.“

In der Vergangenheit sind nach Hagenows Worten sämtliche Toiletten saniert, der Großteil der Türen erneuert und Brandschutzauflagen umgesetzt worden. Während der jüngsten Herbstferien ließ die Kommune die Heizung von Öl auf Gas umstellen und einen entsprechenden Kessel einbauen. 37 000 Euro bekam sie dafür über das Investkraftprogramm „Brücken in die Zukunft“, 12 350 Euro musste sie selber aufbringen.

Neue Turnhalle nutzt der Grundschule

Auch für die kommenden zwei Jahre kündigte der Bürgermeister an, größere Finanzmittel bereitzustellen und Fördermittel zu beantragen, um das Gebäude weiter zu ertüchtigen. „Die Gemeinde steht voll und ganz hinter ihrer Grundschule, wir wollen bestmögliche Bildungsmöglichkeiten für unsere Kinder“, betont er.

Allein die Errichtung der neuen Turnhalle, die nicht nur von Vereinen, sondern wesentlich auch für den Schulsport genutzt werden soll, wird nach jüngsten Planungen 2,676 Millionen Euro kosten. Der Fördermittelbescheid über 1 166 626 Euro traf im Dezember ein. Die Differenz muss die Gemeinde über einen Kredit und aus Eigenmitteln finanzieren. Anfang Juli möchte Architekt Christian Strauß nach Möglichkeit anfangen zu bauen, im August 2020 wäre dann die Fertigstellung.

Von frank Pfeifer