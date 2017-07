Schilderwald in Trebsen lichtet sich

Trebsen. Gewohnheitsfahrer aufgepasst! An der Ampel am Wurzener Platz verschwand stadteinwärts der grüne Pfeil. War es bisher unter Einhaltung der damit verbundenen verkehrsrechtlichen Auflagen möglich, bei Rot nach rechts in die Altenhainer Straße abzubiegen, ist das seit etwa drei Wochen untersagt.

Die Entscheidung für eine entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung fiel im Rahmen einer am 11. Mai durchgeführten Verkehrsschau, an der die Untere Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Leipzig, das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), das Straßen- und Hochbauamt im Landratsamt, die Polizeidirektion Leipzig und die Straßenmeisterei Wurzen beteiligt waren.

„Die Lichtsignalanlage“, so die amtliche Begründung, „ist in ihrer Geometrie so angeordnet, dass die Einmündung in Richtung Altenhain als Einbahnstraße für den Kraftfahrzeugverkehr beschildert, jedoch aus der Gegenrichtung für den Radverkehr freigegeben ist.“ Und: „Die Furten zur Querung von Fußgängern und Radfahrern aus Richtung Innenstadt in Richtung Schule sind abgesetzt.“

Was im Amtsdeutsch etwas unverständlich klingt, bedeutet auf Nachfrage nichts anderes, als dass die durch Markierung gekennzeichneten Überquerungen für Fußgänger und Radfahrer – in diesem Fall aus Richtung Innenstadt stadtauswärts – deutlich erkennbar sind. Und zur rechtlichen Einordnung wird erklärt, dass der Grünpfeil nicht anzuwenden ist, „wenn Rechtsabbieger den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr der freigegebenen Verkehrsrichtungen nicht uneingeschränkt einsehen und die ihnen auferlegten Sorgfaltspflichten nicht ausreichend erfüllen können.“

Was an dieser Kreuzung tatsächlich der Fall ist, denn die Haltelinie auf der B 107 stadteinwärts ist vom Kreuzungsbereich her um etwa 17 Meter zurückgesetzt, damit größere Fahrzeuge aus der Brückenstraße kommend, genügend Platz zum Einschwenken in die Wurzener Straße (B107) haben. Der Grünpfeil sei auch dann nicht anzuwenden, wenn besagte „Furten“ vorhanden sind, diese überwiegend der Schulwegsicherung dienen und auch häufig von Mobilitätsbehinderten benutzt werden.. „Aufgrund dieser beobachteten Verkehrssicherheitsbeeinträchtigungen wurde auf das Fortbestehen der Grünpfeil-Regelung verzichtet“, heißt es in der abschließenden Begründung. Obwohl der Pfeil dort ewig vorhanden war, Unfälle gab es nicht.

Das Verschwinden der Ortseingangstafel für die Stadt Trebsen in der Seelingstädter Straße kann nur vage mit „Diebstahl“ begründet werden. Zumindest geht Jan Seidel von der zuständigen Straßenmeisterei in Wurzen davon aus. Um auch hier dem geltenden Recht und Gesetz genüge zu tun, ist bis zum Ersatz der Ortseingangstafel ein Schild mit Tempo 50 angebracht worden.

Von Frank Schmidt