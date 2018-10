Schlaflos in Mutzschen: Wenn die Biker zum Schloss rollen

Grimma Moto-Soul-Projekt - Schlaflos in Mutzschen: Wenn die Biker zum Schloss rollen Der Rentner Wilhelm Eichner beklagt den Lärm und Gestank der Biker, die an seinem Haus vorbei zum Moto Soul im Schloss Mutzschen wollen. Investorin Deborah Hey lässt derweil auch Zufahrten planen.

Wilhelm Eichner wohnt in Mutzschen in der Straße Zum Schloss und beklagt Tempo, Lärm und Abgase der Biker, die seit Eröffnung des Moto Soul an seinem Haus vorbeikommen. Quelle: Frank Prenzel