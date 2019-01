Grimma

Unter dem Tagesordnungspunkt „Aussprache Zitatenverwendung Fraktion Die Linke aus der Stadtratssitzung vom 25.10.2018“ gab es am Donnerstagabend im Grimmaer Stadtrat einen Schlagabtausch zwischen Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) und Linken-Stadträtin Kerstin Köditz, die für ihre Partei seit Jahren im Landtag sitzt. Berger warf Köditz „gefakte Zitate“ vor, was diese vehement bestritt und wiederum in einer vorbereiteten Rede den Rathauschef mit scharfen Worten angriff.

Ausgangspunkt Pressemitteilung

Ausgangspunkt war eine Pressemitteilung der Grimmaer Linken im Oktober vorigen Jahres zum Stadion-Neubau. In der hatte die Partei kritisiert, dass es vermutlich zwischen Stadt und FC Grimma Absprachen zur Zuschauerkapazität gegeben habe. Entscheidend seien Beschlüsse des Stadtrates, hieß es in der Mitteilung.

Im nicht öffentlichen Teil der Stadtratssitzung vom 25. Oktober sollte Köditz zu Aussagen in der Pressemitteilung, die aus Sicht der Stadtverwaltung falsch sind, Stellung beziehen, verließ aber den Saal. Ihre Fraktionskollegin Sabine Krahnert soll hier aber zugegeben haben, ihre Zitate in der Mitteilung in den Mund gelegt bekommen zu haben. Oberbürgermeister Berger machte am Folgetag Inhalte der hinter verschlossenen Türen erfolgten Debatte öffentlich und schob eine Prüfung an, gegen Köditz öffentlich-rechtliche, strafrechtliche und zivilrechtliche Ansprüche geltend zu machen.

Köditz spricht von Unterstellungen

Als Köditz nunmehr fragte, ob Berger diese Klagen jetzt fallen ließe, wich der aus. Während Berger offenbar auf eine Entschuldigung wartete und fragte, ob „gefälschte Zitate“ der Anspruch einer Landtagsabgeordneten in Sachen Transparenz seien, sprach Köditz von Unterstellungen und einer Diskreditierung ihrer Person.

Beschlüsse zum Glasfaser-Ausbau

Zuvor fasste der Stadtrat einige Beschlüsse zum Breitband-Ausbau. So gab es grünes Licht, um die Betreibung und Planung des Glasfasernetzes auszuschreiben. Die Stadt Grimma wird mit Fördergeld ein städtisches Breitbandnetz schaffen und die unterversorgten Gebiete mit schnellem Internet versorgen. Diese gewaltige Aufgabe soll mit Hilfe eines Regiebetriebes innerhalb der Stadtverwaltung gestemmt werden. Auch dem wurde zugestimmt. Die Investition in den nächsten zwei Jahren beträgt rund 51 Millionen Euro.

Stadtrat verabschiedet Etat 2019

Zudem verabschiedete der Stadtrat mit großer Mehrheit den Haushaltplan für 2019. Der Etat umfasst rund 50 Millionen Euro und beinhaltet ein ansehnliches Investitionspaket. Allerdings muss die Stadt in diesem Jahr einen Sechs-Millionen-Euro-Kredit aufnehmen, um den Breitband-Ausbau anzuschieben. Das Geld fließt ihr über die Betreiberpacht später zurück.

Von Frank Prenzel