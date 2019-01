Grimma

Zur innerstädtischen Ordnung und Sauberkeit wird Grimma alles andere als ein gutes Zeugnis ausgestellt. Das jedenfalls ist ein Ergebnis der von der Initiative „Wir in Grimma“ in die Wege geleiteten Bürgerbefragung. Auf der Notenskala von 1 (sehr gut) bis 5 (sehr schlecht) kreuzten die Teilnehmer unter diesem Punkt vorwiegend die Noten 4 und 5 an – und begründeten auch, warum.

Nüchterne Analyse und Anregungen für Grimmas Altstadt

Das übergreifende Gremium, das aus einer Veranstaltung der städtischen CDU hervorging und seit etwa einem Jahr existiert, möchte Impulse zur Belebung der Grimmaer Altstadt geben. Mit der Befragung wollten die Initiatoren zunächst des Volkes Stimme zur Situation in der City hören und eine nüchterne Analyse liefern, auf deren Basis konkrete Vorschläge geschmiedet werden können.

Beteiligung an der Befragung Zwölf der 50 Teilnehmer nutzten die Online-Variante, sechs den Vordruck im Amtsblatt und der Rest die in Grimmaer Innenstadt-Läden ausliegenden Zettel. Und auch das gehört zur Statistik: 15 Teilnehmer sind zwischen 20 und 40 Jahre alt, 19 zwischen 41 und 60 Jahre sowie 16 über 60 Jahre. Die meisten Teilenehmer wohnen in Grimma selbst, eine Hand voll in den Ortsteilen. Auch ein Wurzener und ein Tourist haben sich beteiligt.

Acht Punkte zur Bewertung der Situation

Die fünfwöchige Befragung bis Anfang November wurde inzwischen grob ausgewertet. Insgesamt hatten sich 50 Leute beteiligt und oft nicht nur Noten vergeben, sondern auch Anmerkungen und Anregungen aufgeschrieben. Lutz Simmler, städtischer CDU-Chef und Sprecher der Initiative „Wir in Grimma“, spricht von einer guten Beteiligung der privat organisierten Aktion. Positiv sei, dass sich die Leute dezidiert geäußert hätten. Acht Punkte zur Bewertung der Altstadt-Situation waren vorgegeben.

Mit diesem Schild wirbt Grimma an der Autobahn 14 für einen Besuch in der Altstadt. An der Attraktivität des Zentrums wird derzeit gearbeitet. Quelle: Thomas Kube

Öffnungszeiten – Tendenz Note 3: „Die Leute wollen einheitliche Öffnungszeiten der Geschäfte“, nennt Ivonne Müller, SPD-Stadtchefin und Mitglied von „Wir in Grimma“, einen häufig geäußerten Wunsch. „Das ist ein richtig heißes Eisen“, ergänzt Simmler. Ein weiterer Wunsch: Samstags sollten die Innenstadt-Händler ihre Läden etwas länger offen halten, vielleicht bis 14 oder 15 Uhr.

Parkmöglichkeiten – Tendenz Note 3: Zwar gibt es in der Grimmaer Innenstadt zahlreiche Parkplätze, viele Umfrage-Teilnehmer bemängeln aber die Dauer zum kostenlosen Abstellen der Fahrzeuge. Zwei Stunden reichten meist nicht, um durch die Altstadt zu flanieren oder ein Restaurant zu besuchen, heißt es. Vorschlag sei, die vorhandenen Parkplätze länger frei zu machen, fasst Simmler zusammen.

Wochenmarkt – Tendenz Note 3: Der Wochenmarkt ist vielen egal – weil sie dort offenbar nicht das finden, was sie suchen. Er werde von ausländischen Händlern dominiert und biete keine regionalen Waren, so die Kritik.

Frischemarkt – Tendenz Note 2: Zum von der Stadt organisierten Frischemarkt, der einmal im Monat in der Klosterkirche über die Bühne geht, gibt es positives Feedback. Er finde aber zu selten statt, so die Meinung auf den Umfrage-Bögen. Der Bedarf, frische regionale Produkte zu kaufen, sei größer.

Gastronomie – Tendenz Note 2: Grimmas gastronomisches Angebot werde gut eingeschätzt, sagt Simmler. Man wolle aber nicht an jeder Ecke einen Dönermann. In der Regel wünschen sich junge Leute noch ein Bistro. Ältere wiederum stören sich daran, dass es zu wenig deutsche Küche gibt. Werden doch einheimische Gerichte gereicht, schreckt sie das Preisniveau ab. Auch der Montag ist ein Thema. Am ersten Wochentag öffnet wohl nur ein Restaurant in der Altstadt.

Kulturelle Angebote –Tendenz Note 2: Die Teilnehmer äußerten Anregungen, manche wünschen sich mehr Offerten. Einige zum Beispiel vermissen leichte Klassik.

Erreichbarkeit der Altstadt – Tendenz Note 2: Wenn nicht gerade die Wurzener Straße gesperrt ist, kommt man gut in die City. Allerdings finden es Menschen mit eingeschränkter Mobilität schwieriger, die Altstadt zu erreichen.

Ordnung und Sauberkeit – Tendenz Noten 4 und 5: „Es war das Aufreger-Kriterium“, bilanziert Müller. Ihren Worten zufolge ärgern die Menschen nicht nur permanenter Hundekot und Zigarettenkippen, sondern auch fehlende Toiletten und Hinweisschilder. Selbst Gewerbetreibende würden – so die Beobachtungen – ihren Müll in Papierkörben entsorgen. Grundstückseigentümer müssten mehr in die Pflicht genommen werden. Auch der Schwanenteichpark wurde thematisiert. Die Stadt sollte nachdenken, so ein Rat, die Präsenz des Bauhofes zu ändern. Nicht wenige Umfrage-Teilnehmer vermissen die Liebe zum Detail. „Sie wünschen sich mehr Kreativität der Stadtväter bei der Ausgestaltung“, so Müller.

Grimma fehlen eigene Akzente

In seiner nächsten Sitzung will das „ Wir-in-Grimma“-Gremium die Ergebnisse der Befragung vertiefen und danach der Stadtverwaltung auf den Tisch legen. „Wir wollen die Kritik als Chance verstehen, etwas gemeinsam auf den Weg zu bringen“, betont Müller. „Wir brauchen die Stadt, um etwas zu verändern und wollen auch eigene Akzente setzen“ – etwa die Teilnahme am Subbotnik im Frühjahr.

Müller und Simmler finden auch Vorschläge diskussionswürdig, die außerhalb der acht Punkte formuliert wurden. Sie reichen von einer Polizei-Fahrradstreife, einem Slogan für Grimma und einem Parkleitsystem bis hin zu Anreizen, um leere Geschäfte zu beleben.

Von Frank Prenzel