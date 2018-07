Belgershain

Viele Besucher nutzten bereits am Freitag die Gelegenheit, im Schlossareal zu Belgershain die Gartentage zu erleben. Erika Koopmann und Antonio Antrilli hatten das ganze Wochenende zu diesem Ereignis eingeladen. Vor allem die Vorträge zur Pflanzenveredlung sprachen insbesondere die Hobbygärtner an, während die Kinder am Samstagnachmittag beim Märchenerzählen auf ihre Kosten kamen. Darüber hinaus konnten beim Rundgang die Besucher den Kunsthandwerkern über die Schulter schauen oder sich über Spezialitäten aus der Natur informieren.

Zur Galerie Im Belgershainer Schloss wurden am Wochenende zu den Gartentagen eingeladen

Wassergraben um das Schlossareal begeistert

„Auf dieser Veranstaltung bieten wir unseren Gästen Fachgespräche mit Landschaftsarchitekten. Meiner Erfahrung nach haben die Leute viele Ideen, doch bei näherer fachmännischer Betrachtung lassen sich diese nicht immer so verwirklichen, wie sich die Leute das wünschen. Da ich selbst Landschaftsarchitektin bin, stehe ich deshalb gern mit Rat und Tat zur Seite“, erklärte Erika Koopmann.

Für ihre Vorhaben nutze sie vor allem Schlösser mit Parkanlagen, erzählte sie weiter. Da Koopmann das Schloss Belgershain noch nicht kannten, haben sie sich vor der Veranstaltungsplanung selber ein Bild gemacht. „Was mich hier fasziniert, ist der Wassergraben um das Schloss herum und die damit verbundenen Wasserverläufe, die dem Areal etwas Besonderes verleihen. Der Park mit seinen Sträuchern und Bäumen lässt das Schloss in einer einzigartigen Kulisse erscheinen“, hebt Koopmann hervor.

Besucher freuen sich über neues Leben im Schloss

Ekhard Greilich und seine Frau Bärbel wollten eigentlich nur dem Schloss einen Besuch abstatten und waren vom emsigen Treiben überrascht. „Ich war schon einmal im Vorjahr hier und habe im Schloss Sanierungsarbeiten beobachtet, die mich neugierig auf die fertige Renovierung machten. Der neue Farbanstrich im Haus gab den Räumen seinen alten Glanz zurück“, stellte Ekhard Greilich erfreut fest. Dass im Schlossareal Veranstaltungen stattfinden, hält Greilich für eine gelungene Idee, da sie dem historischem Gemäuer etwas Lebendigkeit zurückgeben.

Der Sonnabend stand ganz im Zeichen der Unterhaltung. Neben der Märchenfee gab sich ein Karikaturist ein Stelldichein und die Gruppe Bastschuh musizierten zum Vergnügen ihrer Zuhörer.

Jede Menge Angebote rund um Natur und Naturprodukte

Auch spezielle verarbeitete Naturprodukte, wie Bornelle, Gojibeere, Mora, eine Andenbrombeere mit einem vorzüglichen Aroma, locken die Besucher an die aufgebauten Stände.

Holzarbeiten oder Keramikprodukte zogen die Blicke vieler auf sich. Auch an den Pflanzen kam keiner vorbei – zumindest nicht jene, die einen Garten ihr eigen nennen. Selbst zufällige Besucher waren angetan vom Treiben im und vor dem Schloss. So unter anderem Familie Meser aus Markkleeberg. Sie hatte lediglich einen beschaulichen Familienausflug geplant und geriet mitten in den Trubel. „Es ist schön, dass es hier so etwas gibt. Viele Sachen gefallen mir, doch würde ich alles kaufen, wäre meine Wohnung überladen“, sagt der Rentner.

Nicht zuletzt nutzte der Heimatverein die Gunst der Stunde und öffnete seine Türen im Schloss. „Wir sind regelrecht überrannt worden, so groß ist der Andrang“, berichtete Bernd Weisbrich. Die Gemeinschaft zeigte ein Stück Heimatgeschichte und vermitteln alte bäuerliche Techniken, wie zum Beispiel das Buttern.

Von René Beuckert