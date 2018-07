Trebsen/Großsteinberg

Dicke Flatschen fallen derzeit von zwei Platanen in Trebsen –eine direkt am Schloss, die andere im angrenzenden Park. „So auffällig habe ich das noch nie erlebt“, sagt Schlosspächter Jochen Rockstroh (57), der die unten liegende Rinde schon ein erstes Mal zusammenkehren ließ. Er vermutet, die Schälung der Bäume könnte etwas mit der anhaltenden Trockenheit zu tun haben. Das Gegenteil ist jedoch der Fall, wie Michael Hammer der LVZ erklärt.

Platanen in Tarnuniform

Der Seniorchef der gleichnamigen Baumschule in Großsteinberg am See bezeichnet das Phänomen als ganz normal. Dieses Jahr sei es jedoch extrem, weil das Frühjahr relativ feucht gewesen ist und die Platanen dadurch stark wuchsen. „Sie haben eine glatte Oberfläche, die sich nicht dehnen kann. So wird die Rinde wie die Haut einer Schlange zu klein, die Bäume werfen sie ab“, erläutert der 61-Jährige. „Je älter die Bäume sind, desto auffälliger macht sich das bemerkbar. Sie sehen dann aus, als hätten sie eine Tarnuniform an.“ Dunkel die noch vorhandene Rinde, heller die kahlen Stellen.

Blätter künden von Wassermangel

Die Trockenheit wird laut Hammer vielmehr an den hängenden Blättern von Gehölzen erkenntlich. „Sie sind bei den Linden schon gelb und fallen ab, wenn in den nächsten 14 Tagen kein nennenswerter Regen fällt“, kündigt er an. „Wer einem Baum etwas Gutes tun will, schüttet mal 100 Liter ran – weniger bringt nichts.“

Von Frank Pfeifer