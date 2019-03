Trebsen

Seit gut einem Jahr finden im Festsaal auf Schloss Trebsen wieder Veranstaltungen statt. Und seither auch räumt Schlossherr Jochen Rockstroh mit einem Irrtum auf. „Wir reden hier nicht wie gewohnt vom Rittersaal, sondern vom Festsaal, denn die Ritter von einst haben das nicht Rittersaal genannt. Diese Bezeichnung ist eher eine Erfindung der Neuzeit, wie auch das Ritteressen“, klärte Rockstroh auf. Die Ritterspiele allerdings seien als „Ritterturney“ oder „Hohes Gestech“ überliefert.

Ritterspiele gehen auf alte Tradition zurück

Doch zurück zum Festsaal, in dem drei Kronleuchter die große Decke zieren. Nicht überliefert sei, so gestand Rockstroh, ob es auch in der Ritterzeit diese Anzahl an Kronleuchter gab, die freilich nur mit Kerzen bestückt gewesen seien. „Aber die Einteilung des Festsaales, in dem ja auch noch eine große Steinsäule aus Porphyr steht, bietet sich für drei Leuchter an“, sagte Rockstroh.

Festsaal bekommt Kronleuchter der Renaissance

Auffallend auch ist, dass es bisher drei verschiedene Kronleuchter sind. Nur eine Übergangslösung und nicht wirklich stilecht, da sich die vorgesehenen Renaissance-Leuchter noch in filigraner Handarbeit befinden. Wann die Leuchter, bestehend aus zwei Etagen und einem Durchmesser von etwa 180 Zentimetern, fertig sein werden, so gab der Schlossherr im Vertrauen zu verstehen, „ist nicht zuletzt auch eine Frage des Geldes“. Ein paar Monate werde es wohl noch dauern. Doch schon jetzt lässt er rund um die drei Leuchteraufhängungen kunstvolle Rosetten malen. Auch diese orientieren sich an der europäischen Kulturepoche der Renaissance. Und dafür setzte der freischaffende Maler, Zeichner und Grafiker Gottlieb Grinda aus dem Chemnitzer Raum den Pinsel an. Auch wenn der Overheadprojektor, auch Polylux genannt, die Muster an die Decke projiziert und Grinda diese so nicht aufwendig vorskizzieren muss, „stellt seine Arbeit schon die hohe Kunst des Malens dar“, zollt Rockstroh dem Künstler Respekt.

Natürlich habe man früher andere und viel aufwendigere Techniken angewandt, um das zu malende Muster erst einmal an die Wand zu bekommen, erzählte Grinda als der Haus- und Hofmaler, denn auch alle anderen historischen Wandmalereien im Schloss entstammen seiner Handarbeit. „Aber wenn es schon damals den Polylux gegeben hätte, hätten die Maler ihn auch zu nutzen gewusst“, sagte Grinda augenzwinkernd und legitimiert damit die Anwendung moderner Technik.

Historische Motive der Renaissance

Keine Kompromisse macht er aber in der Motivwahl für seine historische Deckenmalerei. „Die Vorlagen für solche Zeichnungen finde ich in Handbüchern der Dekorations- und Architekturmalerei“, verriet der Künstler. Allerdings sei auch das nicht im Detail zu 100 Prozent authentisch. Das treffe schon für die Farben zu, denn hierfür werden verdünnte Akrylfarben verwendet.

Im Festsaal finden seit gute einem Jahr wieder Veranstaltungen statt, doch jetzt wird mit historischer Deckenmalerei das i-Tüpfelchen gesetzt. Quelle: Frank Schmidt

„Aber das ist auch nicht ganz so wichtig. Viel mehr kommt es darauf an, dass die Proportionen der Malereien an Decken und Wänden zueinander passen, damit es für den Raum und die Atmosphäre stimmig ist. Und darin liegt die Herausforderung für mich und meine Arbeit“, sagte der Maler. Was schon bald zu bewundern sein wird, wenn der Schlossherr für das letzte Aprilwochenende zum Jungweinfest einlädt, zu dem Winzer ihre Jungweine mitbringen und zur Verkostung präsentieren.

Von Frank Schmidt