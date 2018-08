Trebsen

Der „Gartenkönig“ rief und seine Untertanen, die Klein- und Hobbygärtner, kamen aus nah und fern zum zweiten Schloss- und Gartenfest in Trebsen. Sie alle strömten nicht nur am Freitag und Sonnabend auf das Areal rund um das Schloss sowie im Rittergutshof, auch am umstrittenen Sonntag, der kurzfristig nach Behördenverlangen und gerichtlicher Eilentscheidung eigentlich Tabu sein sollte (LVZ berichtete). Keine bürokratisch vorgeschobene Wolke konnte das bunt blühende Blumen-, Pflanzen- und Kräutermeer eintrüben.

Blühende Pflanzen von A bis Z

Von A wie Akelei über K wie Königskerze oder O wie Orchideen bis hin zum Z wie Zauberglöckchen war alles dabei, was des Naturfreundes Herz höher schlagen lässt. Mittendrin Händler, die diverse Waren feilboten, aber ebenso Schausteller und Handwerker, die sich gerne über die Schulter schauen ließen und dabei erklärten, wie beispielsweise Körbe geflochten werden, ob ein Wüstenbussard tatsächlich aus der Wüste kommt und auch mit den tropischen Temperaturen hierzulande gut zurechtkommt, was das offene Geheimnis der Glasbläserkunst ist oder dass es eben nicht nur rote und gelegentlich gelbe Tomaten gibt, sondern immer öfter auch dunkle bis schwarze Tomaten.

Musik und Drehorgelspiel

Zum kulturellen Rahmenprogramm gehörte unter anderem Wolle Herrmann, der auf seiner Gitarre die Gäste unterhielt. Für die Kleinen im Besucherstrom zog der Kinderliedermacher Gerhard Dier alias „Biber“ eine Mitmach-Show mit Spaß- und Lernfaktor ab. Und unter dem imposanten Blätterdach einer Platane lud auch ein Drehorgelspieler zum Verweilen und Rasten ein.

85 Aussteller aus ganz Deutschland

„Weil wir ja schon letztes Jahr überrascht waren, wie gut das Schloss- und Gartenfest angenommen wurde, haben wir uns für eine Neuauflage entschieden. Aber man muss auch sagen, dass die Location hier dafür optimal ist, denn Schloss und Rittergut sind bekannt für große Veranstaltungen und bieten ganz nebenbei dem Besucher eine Menge Historie“, sagte André König. Der auch als „Gartenkönig“ bekannte Veranstalter freute sich, mit 85 Ausstellern aus dem ganzen Bundesgebiet, wobei die Hälfte davon aus Sachsen stammen, gut aufgestellt zu sein. „Wir sind aber auch in der Lage, mehr aus der Verkaufsmesse zu machen“, fügte er an und äußerte erste Visionen, die bis in den Schlosspark wehten.

Besucher schwärmen

„Zu den Hinguckern gehören für mich die herrlichen Hortensien am Nordgiebel und die Buntnesseln im Schlossinnenhof“, schwärmte Hans-Peter Golla aus Leipzig. Und seine Gattin Birgit erfreute sich an den Orchideen. „Wir haben zu Hause ein großes Fenster voll davon“, erzählte sie mit strahlenden Augen. „Wir mussten leider Haus und Garten aufgeben, wohnen seit drei Jahren in einer Mietwohnung und sind seitdem nur noch Stubengärtner“, offenbarten sich Selma und Gunther Schwarze aus Borsdorf. „Was glauben Sie, wie uns Garten und unmittelbarer Kontakt zur Mutter Natur fehlen. Deshalb wollen wir uns hier mal wieder ein Auge holen“, sagte das Seniorenpaar nun wieder lachend.

Falkner begeistert

„Was ist, wenn Ihre Greifvögel nicht zurückkommen“, wollte der 12-jährige Tobias Bachmann vom Falkner Gerd Perschke wissen. „Die kommen alle wieder, glaub mir Junge“, war dessen selbstsichere Antwort. Auf der Hand hatte er einen Buntfalken, der im Gegensatz zum Wüstenbussard namens „Luc“ klein wirkte. „Der heißt Thoa und ist elf Wochen alt, allerdings schon mit acht Wochen ausgewachsen. Aber Thoa ist noch in der Bettelflugphase, denn ich bringe ihm gerade das Fliegen bei“, sagte der verwegen aussehende Falkner.

Von Frank Schmidt