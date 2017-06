Der Sportplatz in Grimma-Süd (An der Holzecke) konnte dank der vom GOFUS e.V. getragenen Aktion Platz da! saniert werden. Als regionaler Kooperationspartner beteiligte sich der Elektronikfachmarkt Euronics XXL, der im PEP Grimma verortet ist, an der Finanzierung.