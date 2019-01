Grimma/Fremdiswalde

Endspurt lautete das Motto für die zwei Dutzend Fremdiswalder jugendlichen und erwachsenen Laienschauspieler am Sonnabendnachmittag, an dem im Gasthof des Grimmaer Oststeiles die fünfte und letzte Aufführung des 2018er-Weihnachtsmärchens auf dem Programm stand. Mit „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ hatte Märchen-Regisseurin Andrea Pfeifer ein Stück ausgewählt, das die von ihr geleitete Laienspielgruppe 2004 zum ersten Mal in dieser Fassung auf die Bühne gebracht hatte.

Großes Publikum für Laienschauspieler

Marleen wird von Pia für ihren Auftritt vorbereitet. Quelle: Roger Dietze

Zweimal wurde die 2018er-Aufführung vor den Fremdiswalder Seniorinnen und Senioren aufgeführt, drei weitere Male inklusive der vorgestrigen Vorstellung im Dorfgasthof vor einem größeren Publikum. „Ein wenig Wehmut schwingt bei der letzten Vorstellung immer mit, weil wir seit dem Spätsommer intensiv Zeit miteinander verbracht haben“, so Pfeifer.

Einmal mehr verstreuten sich die Mitglieder der Fremdiswalder Theatergruppe deshalb vorgestern nach dem Fallen des letzten Vorhanges auch nicht in alle Himmelsrichtungen, sondern ließen vielmehr bei diversen Gaumenfreuden und dem gemeinsamen Anschauen eines Video-Mitschnittes einer der Aufführungen die vergangenen Wochen in gemütlicher Runde Revue passieren. „Das hat bei uns Tradition, und alle Darsteller freuen sich in jedem Jahr darauf, sich auch einmal selbst auf der Bühne sehen zu können“, berichtet Andrea Pfeifer.

Zehnjährige Luise in einer Hauptrolle

Sich erstmals in einer Hauptrolle zu sehen, hatte Töchterchen Luise Gelegenheit, die in ihrer persönlichen fünften Theater-Saison in die Rolle des Schneewittchens geschlüpft war. „Vor allem bei der ersten Aufführung war meine Aufregung groß, aber von Mal zu Mal bin ich sicherer geworden“, so die Zehnjährige, an deren Seite 13 weitere Kinder und Jugendliche mitwirkten.

„Wir müssen hinsichtlich des Nachwuchses nicht in jedem Jahr bei Null anfangen, vielmehr können wir auf unsere Jugendlichen, die zum Teil schon einige Jahre dabei sind, und deren Erfahrung bauen und darüber hinaus alljährlich ein bis zwei neue Akteure einbauen“, erläutert Andrea Pfeifer. Ganz neu mit von der Theater-Partie war die siebenjährige Marleen, die die beiden Rollen des Hasen und der Fürstin Brunhilde verkörperte. „Es hat mir Spaß gemacht, sodass ich auch beim nächsten Märchen dabei sein möchte“, so die Grundschülerin.

Letzter Vorhang im Gasthof Fremdiswalde

Mit selbigem beschäftigt sich Andrea Pfeifer kaum dass vorgestern der letzte Vorhang im Fremdiswalder Gasthof fiel. „Priorität hat zum Jahresbeginn die Terminplanung, spätestens im Frühjahr muss ich mir dann Gedanken über das nächste Stück machen, um meine Darsteller vor den Sommerferien informieren und nach diesen mit ihnen mit den Proben beginnen zu können“, so die Fremdiswalder Theater-Chefin, die immerhin so viel verriet, dass in diesem Jahr die Chancen für das Publikum gut stehen, wieder einmal in den Genuss einer Neuinszenierung zu kommen.

Laienspiel hat in Fremdiswalde Tradition

Gleich ob neuer oder bekannter Märchenstoff, das Laienschauspiel hat in Fremdiswalde eine lange Tradition, die fast 140 Jahre zurückreicht und vom Heimatverein seit der Auflösung der Grundschule im Jahr 2000 weitergeführt wird. „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie unsere jungen Darsteller mit ihren Aufgaben wachsen, und ich bin überzeugt, dass das Theaterspielen nicht ganz unwichtig für ihre Persönlichkeitsentwicklung ist“, so Andrea Pfeifer.

Von Roger Dietze