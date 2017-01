Grimma. Vom schnellen Internet können die Menschen in vielen der 64 Grimmaer Ortsteile nur träumen. Etliche Teile der 217 Quadratkilometer umfassenden Stadt sind unterversorgt, immer wieder werden in den Dörfern Klagen laut. Der Stadtrat hat jetzt drei Gebiete festgelegt, für die Grimma zur Förderung des Breitbandausbaus Fördergeld akquirieren möchte. Es sind Gebiete, die für Telekommunikationsunternehmen nicht lukrativ sind: Gastewitz, Prösitz, Merschwitz, Köllmichen, Jeesewitz, Wetteritz und Göttwitz (Gebiet 1), Dürrweitzschen-Gewerbegebiet und Keiselwitz (Gebiet 2) sowie Gornewitz und Denkwitz (Gebiet 3).

Wie berichtet, treiben Bund und Land den Breitbandausbau voran, um bis 2018 eine flächendeckende Geschwindigkeit von 50 Megabit je Sekunde (Mbit/s) zu erreichen. Sachsen hat den Anschluss zur Daseinsfürsorge erklärt, so dass die Kommunen in der Pflicht sind. Sie sollen mit Hilfe von Fördergeld jene Gebiete ausbauen, von denen die großen Unternehmen wie die Telekom die Finger lassen.

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) übte im Stadtrat scharfe Kritik an Bund und Land. „Deutschland ist ein Entwicklungsland bei der Breitbandversorgung“, wetterte er. Schon jetzt seien 50 Megabit „Lichtjahre hinter internationalem Standard“. Berger sprach zudem von strategischen Fehlentscheidungen. „Wir wollten es im Idealfall mit den Stadtwerken machen. Doch statt man ihnen eine Chance gibt, diese Grundversorgung zu übernehmen, ist das Ganze in die Hände von Monopolisten gelegt worden.“ Diese falsche Strategie müssten auch noch „zum großen Teil andere bezahlen“, beklagte der Rathauschef. Für den Breitbandausbau der drei Gebiete in Grimma sind 635 000 Euro veranschlagt. 90 Prozent der Summe werden gefördert, die Eigenmittel von 63 500 Euro hat die Stadt bislang nicht verfügbar.

Deshalb wurde der Beschluss auch vorbehaltlich der Finanzierung gefasst. Er sei aber wichtig gewesen, so Haupt- und Personalamtsleiterin Helga Preissler, um in die aktuelle Förderperiode zu kommen. Dazu müsse die Stadt den Förderantrag bis Ende Februar einreichen.

Die Firma Innok@ GmbH hatte im Auftrag der Kommune im gesamten Stadtterritorium die derzeitige Situation analysiert. Unternehmen wurden gemäß Förderrichtlinie aufgefordert, eine sogenannte Eigenausbauerklärung abzugeben und damit die beabsichtigten Investitionen in den nächsten drei Jahren darzustellen. Die Envia Tel kümmere sich vorrangig um die Gewerbegebiete, erläuterte Beigeordnete Ute Kabitzsch. Primacom und Telekom „empfehlen sich in Grimma, die Telekom zudem in Mutzschen, Nerchau und anderen kleinen Orten, die für sie lukrativ sind“. Die Drahtlos-DSL gehe vor allem in die Fläche. Wer letztlich zum Zuge kommt, entscheidet die Regulierungsbehörde.

Die Gebiete mit einer Eigenausbauerklärung „fallen aus der Förderung heraus“, so Preissler. Die Stadt Grimma muss sich deshalb um jene Dörfer kümmern, die sich für Firmen nicht wirtschaftlich darstellen. Oberbürgermeister Berger ist indes davon überzeugt, dass die Telekom den Ausbau nicht in den nächsten zwei bis drei Jahren hinbekommt. „Ich garantiere Ihnen, die schaffen das nicht“, wandte er sich an die Stadträte.

Übrigens zog sich Aline Hanschmann (Allianz Stadt + Land) in der Debatte den geballten Zorn der Ortsvorsteher zu. Sie hatte angeregt, zunächst strategisch zu überlegen, „welche Orte bleiben und welche verschwinden“. Ihre weiteren Argumente gingen im lautstarken Protest der Dorf-Vertreter unter.

Von Frank Prenzel