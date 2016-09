Grimma. Ein spektakulärer Schüttgut-Unfall in Grimma hat die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr statt an die Schläuche eher an Schippe und Besen gerufen. Der Fahrer eines Traktors hatte Freitag die physikalischen Gesetze der Fliehkraft unterschätzt.

Mit zwei Hängern voll Maissilage im Schlepptau, ist er die Leipziger Straße stadteinwärts gefahren, um in den Wallgraben einzubiegen. Hier hatte er offenkundig eine zu hohe Geschwindigkeit gewählt, so dass er die Kontrolle über das Gespann verlor. Der erste Hänger kippte in der Kurve um und ergoss seine etwa sechs Tonnen schwere Ladung auf den Fußweg.

Sechs Tonnen Maissilage verlor das Gespann in der Leipziger Straße in Grimma. Quelle: Frank Schmidt

Glück im Unglück, den ersten Meldungen zufolge sollte dadurch ein Passant verschüttet worden sein. Zwar hat sich das nicht bestätigt, jedoch unmöglich schien die Vorstellung nicht, da dieser Fußweg für gewöhnlich stark frequentiert wird.

Der Kreuzungsbereich wurde gesperrt, der Fahrzeugverkehr wurde innerstädtisch umgeleitet. Der Traktorfahrer hat einen Schock erlitten und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Von Frank Schmidt