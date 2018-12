Grimma/Dürrweitzschen

Letztmalig in diesem Jahr wurden am Sonnabend die Scheiben auf den vier 18-Meter-Bahnen der Schießhalle des Schützenvereins Dürrweitzschen 1995 ins Visier genommen. Anlass dafür war der mit Pistole und Revolver des Kalibers 22lfB ausgetragene Pokal des Oberbürgermeisters. Parallel dazu hatte der aktuell 34 erwachsene und vier Nachwuchs-Schützen zählende Verein die interessierte Öffentlichkeit zu einem Schnupperschießen auf die Anlage am Dürrweitzschener Ortsausgang Richtung Leipnitz eingeladen.

Eine Anlage, die unmittelbar vor ihrer Erweiterung steht. „Offizielle Schießwettbewerbe sind erst auf Bahnen ab einer Länge von 25 Metern möglich, weshalb wir unsere vier Bahnen um sieben Meter verlängern wollen“, sagte der Vereinsvorsitzende Helmut Hering. Deshalb erwarb sein Verein jüngst ein Stück Land von der Stadt Grimma. „Wir rechnen mit Kosten in Höhe von rund 30 000 Euro, wobei uns der Landessportbund bereits Fördermittel zugesagt hat“, so der 71-Jährige.

Acht Schützenvereine in Grimma und Ortsteilen

Falls etwas Geld übrig bleibe, habe man dafür eine gute Verwendung: „Wir liebäugeln mit einer Scheibenzugautomatik, womit die Bahnen für den Scheibenwechsel nicht mehr abgelaufen werden müssten und Verzögerungen bei Wettbewerben der Vergangenheit angehören würden“.

Sein Schützenverein ist einer von insgesamt acht in der Stadt Grimma ist – mit einer vergleichsweise jungen Geschichte, im übernächsten Jahr wird erst 25. Jubiläum gefeiert. Gleichwohl sind die Dürrweitzschener Schützen ein nicht unwesentlicher Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in dem Grimmaer Ortsteil.

Bodo Aleschewsky gewinnt Wettbewerb

„An unseren Wettbewerben nehmen Schützen aus der ganzen Region teil, und auch unsere allmonatlichen Schnupperschießtage erfreuen sich einer großen Beliebtheit“, berichtete der Vereinschef, der am Sonnabend sechs Interessenten auf der Anlage begrüßen konnte. Am Wettbewerb nahmen 17 Schützen teil, von denen Bodo Aleschewsky aus Erln, Claudia Lessig aus Böhlen und Jörg Zielinski aus Seidewitz ihre fünf Schüsse am nächsten an der Zehn zu platzieren wussten.

Vereinsmitglied Mike Runge sorgte als Schießsportleiter dafür, dass die Veranstaltung reibungslose und ordnungsgemäß ablief. „Sicherheit ist auf einer Schießanlage das A und O, wenngleich wir diesbezüglich in Dürrweitzschen noch keine nennenswerten Vorkommnisse hatten. Sollte sich aber ein Schütze einmal nicht an die Regularien halten, dann würde er rigoros der Anlage verwiesen.“

Von Roger Dietze